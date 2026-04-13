https://1prime.ru/20260413/meksika-869134333.html
В Мексике сообщили об утечке топлива на причале НПЗ в Техасе
В Мексике сообщили об утечке топлива на причале НПЗ в Техасе - 13.04.2026, ПРАЙМ
В Мексике сообщили об утечке топлива на причале НПЗ в Техасе
Разлив дизельного топлива произошел на причале нефтеперерабатывающего завода Deer Park в Хьюстоне, он был локализован, сообщил собственник предприятия,... | 13.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-13T21:40+0300
2026-04-13T21:40+0300
2026-04-13T21:40+0300
энергетика
pemex
нефть
мексика
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/04/865220954_0:258:2727:1792_1920x0_80_0_0_6335fc89d588352267cf28cdd4d9620b.jpg
МЕХИКО, 13 апр - ПРАЙМ. Разлив дизельного топлива произошел на причале нефтеперерабатывающего завода Deer Park в Хьюстоне, он был локализован, сообщил собственник предприятия, мексиканский государственный нефтегазовый концерн Petróleos Mexicanos (Pemex). "Специализированный персонал Deer Park локализовал разлив дизеля, зарегистрированный на причале нефтеперерабатывающего завода", - говорится в сообщении на сайте компании. По данным Pemex, инцидент произошел в результате столкновения двух частных судов: одно из них находилось на заправке дизельным топливом, тогда как второе завершило погрузку и направлялось к выходу из канала. По оценке компании, на проведение ремонтных работ и полную очистку потребуется около двух дней.
мексика
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/04/865220954_0:2:2727:2047_1920x0_80_0_0_6701e4e1b43b590a353807adf022b0e3.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
pemex, нефть, мексика
Энергетика, Pemex, Нефть, МЕКСИКА
В Мексике сообщили об утечке топлива на причале НПЗ в Техасе
Разлив дизельного топлива произошел на нефтеперерабатывающем заводе Deer Park в Хьюстоне
МЕХИКО, 13 апр - ПРАЙМ. Разлив дизельного топлива произошел на причале нефтеперерабатывающего завода Deer Park в Хьюстоне, он был локализован, сообщил собственник предприятия, мексиканский государственный нефтегазовый концерн Petróleos Mexicanos (Pemex).
"Специализированный персонал Deer Park локализовал разлив дизеля, зарегистрированный на причале нефтеперерабатывающего завода", - говорится в сообщении на сайте компании.
По данным Pemex
, инцидент произошел в результате столкновения двух частных судов: одно из них находилось на заправке дизельным топливом, тогда как второе завершило погрузку и направлялось к выходу из канала.
По оценке компании, на проведение ремонтных работ и полную очистку потребуется около двух дней.
