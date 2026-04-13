https://1prime.ru/20260413/meksika-869134333.html

В Мексике сообщили об утечке топлива на причале НПЗ в Техасе

В Мексике сообщили об утечке топлива на причале НПЗ в Техасе - 13.04.2026, ПРАЙМ

В Мексике сообщили об утечке топлива на причале НПЗ в Техасе

Разлив дизельного топлива произошел на причале нефтеперерабатывающего завода Deer Park в Хьюстоне, он был локализован, сообщил собственник предприятия,... | 13.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-13T21:40+0300

2026-04-13T21:40+0300

2026-04-13T21:40+0300

энергетика

pemex

нефть

мексика

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/04/865220954_0:258:2727:1792_1920x0_80_0_0_6335fc89d588352267cf28cdd4d9620b.jpg

МЕХИКО, 13 апр - ПРАЙМ. Разлив дизельного топлива произошел на причале нефтеперерабатывающего завода Deer Park в Хьюстоне, он был локализован, сообщил собственник предприятия, мексиканский государственный нефтегазовый концерн Petróleos Mexicanos (Pemex). "Специализированный персонал Deer Park локализовал разлив дизеля, зарегистрированный на причале нефтеперерабатывающего завода", - говорится в сообщении на сайте компании. По данным Pemex, инцидент произошел в результате столкновения двух частных судов: одно из них находилось на заправке дизельным топливом, тогда как второе завершило погрузку и направлялось к выходу из канала. По оценке компании, на проведение ремонтных работ и полную очистку потребуется около двух дней.

https://1prime.ru/20260413/neft-869128389.html

мексика

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

pemex, нефть, мексика