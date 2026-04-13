Саудовская Аравия сокращает продажи нефти в Китай вдвое, пишут СМИ

2026-04-13T11:07+0300

МОСКВА, 13 апр - ПРАЙМ. Саудовская Аравия вдвое сокращает продажи нефти в Китай на фоне конфликта на Ближнем Востоке, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источники. "Продажи Саудовской Аравией нефти крупнейшему импортеру - Китаю сократятся вдвое в следующем месяце, так как война на Ближнем Востоке приводит к значительным изменениям в потоках и росту цен", - говорится в сообщении со ссылкой на трейдеров, знакомых с ситуацией. Крупнейший в мире экспортер планирует направить около 20 миллионов баррелей нефти своим клиентам в Китае в мае против почти 40 миллионов баррелей в апреле, пишет Блумберг. Ранее в апреле, как сообщало агентство, нефтегазовая госкомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco из-за эскалации вокруг Ирана повысила отпускные цены на нефть для Азии на май до рекорда. В субботу Иран и США начали переговоры в Исламабаде после того, как президент США Дональд Трамп в ночь на среду заявил о достижении соглашения с Тегераном о прекращении огня на две недели. Утром в воскресенье глава американской делегации, вице-президент Джей Ди Вэнс сообщил, что Иран и США не смогли прийти к соглашению в ходе длительных переговоров и делегация Штатов вернется домой без сделки. В воскресенье Трамп заявил, что США начнут блокаду всех судов, пытающихся войти в Ормузский пролив и выйти из него. Он также поручил ВМС США отслеживать и перехватывать все суда, которые платили Ирану за проход через пролив.

