ОПЕК сохранила прогноз роста мирового спроса на нефть в 2026 году - 13.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20260413/neft-869125680.html
ОПЕК сохранила прогноз роста мирового спроса на нефть в 2026 году
ОПЕК сохранила прогноз роста мирового спроса на нефть в 2026 году - 13.04.2026, ПРАЙМ
ОПЕК сохранила прогноз роста мирового спроса на нефть в 2026 году
ОПЕК сохранила прогноз роста мирового спроса на нефть в 2026 году на 1,38 миллиона баррелей в сутки по сравнению с 2025 годом, ожидает спрос на уровне 106,53... | 13.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-13T15:43+0300
2026-04-13T15:43+0300
нефть
опек
энергетика
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/13/864707415_0:129:2310:1428_1920x0_80_0_0_8288f5a62128a0fbb9a0b2b3d3428ab8.jpg
МОСКВА, 13 апр - ПРАЙМ. ОПЕК сохранила прогноз роста мирового спроса на нефть в 2026 году на 1,38 миллиона баррелей в сутки по сравнению с 2025 годом, ожидает спрос на уровне 106,53 миллиона баррелей в сутки, говорится в апрельском докладе организации. "По прогнозам, мировой спрос на нефть вырастет на 1,4 миллиона баррелей в сутки в 2026 году в годовом выражении, что не изменилось по сравнению с оценкой прошлого месяца", - говорится в докладе. Исходя из приложенных таблиц, как и месяцем ранее, ОПЕК прогнозирует в текущем году рост спроса на нефть в мире на 1,38 миллиона баррелей в сутки - до 106,53 миллиона баррелей в сутки. Без изменения осталась оценка глобального спроса в 2025 году, организация по-прежнему полагает, что он составил 105,15 миллиона баррелей в сутки, как и в мартовском докладе. Прогноз по росту спроса в 2027 году остался на том же уровне, что и месяцем ранее - 1,34 миллиона баррелей в сутки. Суточный спрос в следующем году также ожидается в размере 107,87 миллиона баррелей в сутки.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/13/864707415_117:0:2193:1557_1920x0_80_0_0_47bff2058ebf0305db5c4725b1d32f13.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, опек
Нефть, ОПЕК, Энергетика
15:43 13.04.2026
 
ОПЕК сохранила прогноз роста мирового спроса на нефть в 2026 году

ОПЕК сохранила прогноз роста спроса на нефть в мире в 2026 г на 1,38 млн б/с

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920, 13.04.2026
Добыча нефти. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 13 апр - ПРАЙМ. ОПЕК сохранила прогноз роста мирового спроса на нефть в 2026 году на 1,38 миллиона баррелей в сутки по сравнению с 2025 годом, ожидает спрос на уровне 106,53 миллиона баррелей в сутки, говорится в апрельском докладе организации.
"По прогнозам, мировой спрос на нефть вырастет на 1,4 миллиона баррелей в сутки в 2026 году в годовом выражении, что не изменилось по сравнению с оценкой прошлого месяца", - говорится в докладе.
Исходя из приложенных таблиц, как и месяцем ранее, ОПЕК прогнозирует в текущем году рост спроса на нефть в мире на 1,38 миллиона баррелей в сутки - до 106,53 миллиона баррелей в сутки.
Без изменения осталась оценка глобального спроса в 2025 году, организация по-прежнему полагает, что он составил 105,15 миллиона баррелей в сутки, как и в мартовском докладе.
Прогноз по росту спроса в 2027 году остался на том же уровне, что и месяцем ранее - 1,34 миллиона баррелей в сутки. Суточный спрос в следующем году также ожидается в размере 107,87 миллиона баррелей в сутки.
ЭнергетикаНефтьОПЕК
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала