ОПЕК сохранила прогноз роста мирового спроса на нефть в 2026 году
ОПЕК сохранила прогноз роста мирового спроса на нефть в 2026 году - 13.04.2026, ПРАЙМ
ОПЕК сохранила прогноз роста мирового спроса на нефть в 2026 году
ОПЕК сохранила прогноз роста мирового спроса на нефть в 2026 году на 1,38 миллиона баррелей в сутки по сравнению с 2025 годом, ожидает спрос на уровне 106,53... | 13.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-13T15:43+0300
2026-04-13T15:43+0300
2026-04-13T15:43+0300
МОСКВА, 13 апр - ПРАЙМ. ОПЕК сохранила прогноз роста мирового спроса на нефть в 2026 году на 1,38 миллиона баррелей в сутки по сравнению с 2025 годом, ожидает спрос на уровне 106,53 миллиона баррелей в сутки, говорится в апрельском докладе организации. "По прогнозам, мировой спрос на нефть вырастет на 1,4 миллиона баррелей в сутки в 2026 году в годовом выражении, что не изменилось по сравнению с оценкой прошлого месяца", - говорится в докладе. Исходя из приложенных таблиц, как и месяцем ранее, ОПЕК прогнозирует в текущем году рост спроса на нефть в мире на 1,38 миллиона баррелей в сутки - до 106,53 миллиона баррелей в сутки. Без изменения осталась оценка глобального спроса в 2025 году, организация по-прежнему полагает, что он составил 105,15 миллиона баррелей в сутки, как и в мартовском докладе. Прогноз по росту спроса в 2027 году остался на том же уровне, что и месяцем ранее - 1,34 миллиона баррелей в сутки. Суточный спрос в следующем году также ожидается в размере 107,87 миллиона баррелей в сутки.
нефть, опек
ОПЕК сохранила прогноз роста мирового спроса на нефть в 2026 году
ОПЕК сохранила прогноз роста спроса на нефть в мире в 2026 г на 1,38 млн б/с
МОСКВА, 13 апр - ПРАЙМ. ОПЕК сохранила прогноз роста мирового спроса на нефть в 2026 году на 1,38 миллиона баррелей в сутки по сравнению с 2025 годом, ожидает спрос на уровне 106,53 миллиона баррелей в сутки, говорится в апрельском докладе организации.
"По прогнозам, мировой спрос на нефть вырастет на 1,4 миллиона баррелей в сутки в 2026 году в годовом выражении, что не изменилось по сравнению с оценкой прошлого месяца", - говорится в докладе.
Исходя из приложенных таблиц, как и месяцем ранее, ОПЕК
прогнозирует в текущем году рост спроса на нефть в мире на 1,38 миллиона баррелей в сутки - до 106,53 миллиона баррелей в сутки.
Без изменения осталась оценка глобального спроса в 2025 году, организация по-прежнему полагает, что он составил 105,15 миллиона баррелей в сутки, как и в мартовском докладе.
Прогноз по росту спроса в 2027 году остался на том же уровне, что и месяцем ранее - 1,34 миллиона баррелей в сутки. Суточный спрос в следующем году также ожидается в размере 107,87 миллиона баррелей в сутки.
