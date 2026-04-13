Добыча нефти в России в марте выросла на три тысячи баррелей в сутки

2026-04-13T17:21+0300

МОСКВА, 13 апр - ПРАЙМ. Добыча нефти в России в марте выросла к февралю на 3 тысячи баррелей в сутки, до 9,167 миллиона баррелей в сутки, такая оценка приводится в докладе Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК). По данным организации, в феврале Россия добывала в среднем 9,164 миллиона баррелей нефти в сутки. Восемь стран ОПЕК+ (Россия, Саудовская Аравия, ОАЭ, Ирак, Казахстан, Алжир, Кувейт, Оман) в сентябре 2025 года завершили досрочный выход из действующих сверх квот добровольных ограничений на 2,2 миллиона баррелей в сутки, а в октябре начали постепенный отказ от дополнительного сокращения производства еще на 1,65 миллиона баррелей. Так, в четвертом квартале они ежемесячно увеличивали предел добычи на 137 тысяч баррелей в сутки. На январь-март 2026 года ОПЕК+ приостановил выход из ограничений. Предельный уровень добычи нефти для России в марте составлял 9,574 миллиона баррелей в сутки. Таким образом, страна добывала на 407 тысяч баррелей в сутки меньше плана.

нефть, саудовская аравия, оаэ, ирак, опек