Россия получила от Индонезии запрос на поставку нефтепродуктов
Россия получила от Индонезии запрос на поставку нефтепродуктов - 13.04.2026, ПРАЙМ
Россия получила от Индонезии запрос на поставку нефтепродуктов
Россия получила от Индонезии запрос на поставку нефтепродуктов, заявил министр энергетики РФ Сергей Цивилев. | 13.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-13T19:19+0300
2026-04-13T19:19+0300
2026-04-13T19:19+0300
МОСКВА, 13 апр - ПРАЙМ. Россия получила от Индонезии запрос на поставку нефтепродуктов, заявил министр энергетики РФ Сергей Цивилев. "Мы получили запрос от наших индонезийских коллег на поставку нефтепродуктов в их адрес. Россия всегда себя представляла всему миру как надежный поставщик", - сказал он в эфире Первого канала.
индонезия
рф
россия, нефть, индонезия, рф, сергей цивилев
Энергетика, РОССИЯ, Нефть, ИНДОНЕЗИЯ, РФ, Сергей Цивилев
Россия получила от Индонезии запрос на поставку нефтепродуктов
Россия получила от Индонезии запрос на поставку нефтепродуктов