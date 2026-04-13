Нефтепровод КТК запущен после 72-часовой остановки

Нефтепровод Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) запущен после 72-часовой остановки для плановых технических работ, сообщил КТК. | 13.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-13T16:25+0300
МОСКВА, 13 апр - ПРАЙМ. Нефтепровод Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) запущен после 72-часовой остановки для плановых технических работ, сообщил КТК. "10 апреля 2026 года после 72-часовой плановой остановки запущена в работу нефтепроводная система Каспийского трубопроводного консорциума. В указанный период проводились плановые работы по регламентному техническому обслуживанию различных систем нефтепровода, нефтеперекачивающих станций и Морского терминала", - говорится в сообщении. Отмечается, что работами было охвачено механо-технологическое, энергетическое и электрооборудование, автоматизированные системы управления, контрольно-измерительные приборы и автоматика (КИПиА), а также оборудование связи и системы диспетчерского управления и сбора данных (СКАДА). Кроме того, были реализованы мероприятия по текущим и капитальным проектам КТК, осуществление которых возможно только во время плановой остановки нефтепроводной системы консорциума. Такие 72-часовые плановые остановки проводятся не более двух раз в год. Они согласуются с грузоотправителями, а также с Минэнерго Казахстана. Нефтепроводная система КТК - крупнейший маршрут транспортировки нефти из Каспийского региона на мировые рынки и основной маршрут для Казахстана, на него приходится более 80% экспорта страны. Трубопровод протяженностью 1,5 тысячи километров соединяет месторождения Западного Казахстана с побережьем Черного моря, где нефть отгружается на танкеры через морской терминал КТК. Среди крупнейших акционеров консорциума - РФ (через "Транснефть"), Казахстан (через "Казмунайгаз"), структуры Chevron, "Лукойла", ExxonMobil, "Роснефти" и Shell.
Нефтепровод КТК запустили после 72-часовой остановки для технических работ
