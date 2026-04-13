Девять рейсов Nordwind задерживаются из-за ограничений в Нижнем Новгороде

2026-04-13T10:05+0300

МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Девять рейсов авиакомпании Nordwind ("Северный ветер") задерживаются из-за ограничений в аэропорту Нижнего Новгорода и на маршрутах воздушного движения в Калининград, следует из сообщений перевозчика. "В связи с временными ограничениями на выполнение полетов в аэропорту Нижний Новгород задерживается выполнение рейсов: 13 апреля - N4-859 Калининград - Нижний Новгород, N4-805 Нижний Новгород - Минеральные Воды, N4-806 Минеральные Воды - Нижний Новгород, N4-860 Нижний Новгород - Калининград, N4-884 Калининград - Пермь; 14 апреля - N4-883 Пермь - Калининград", - говорится в сообщении. В связи с ограничениями на маршрутах в Калининград задерживаются рейсы Nordwind Калининград - Москва, а также Москва - Сухум и Сухум - Москва, отметили в авиакомпании. Пассажирам задержанных рейсов авиакомпания предложит услуги в соответствии с Федеральными авиационными правилами, добавили в Nordwind.

