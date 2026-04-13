Падение мировой нефтепереработки в марте оказалось сильнейшим с 2020 года - 13.04.2026, ПРАЙМ
Падение мировой нефтепереработки в марте оказалось сильнейшим с 2020 года
16:06 13.04.2026
 
Падение мировой нефтепереработки в марте оказалось сильнейшим с 2020 года

ОПЕК: мировая нефтепереработка в марте снизилась на 5 млн баррелей в сутки

МОСКВА, 13 апр - ПРАЙМ. Мировая нефтепереработка снизилась в марте на 5 миллионов баррелей в сутки по сравнению с февралем - до 77,1 миллиона баррелей в сутки, что стало самым большим падением с апреля 2020 года, сообщил ОПЕК.
"Что касается нефтепереработки, то в марте мировые показатели переработки на НПЗ резко снизились, продемонстрировав самое большое месячное снижение с апреля 2020 года", - говорится в ежемесячном докладе организации.
"Потребление нефтепродуктов на нефтеперерабатывающих заводах сократилось до 77,1 миллиона баррелей в сутки, что на 5 миллионов баррелей в сутки меньше по сравнению с предыдущим месяцем", - добавляется в сообщении.
По сравнению с мартом 2025 года нефтепереработка упала на 4,1 миллиона баррелей в сутки.
Отмечается, что снижение показателей связано со значительным сокращением загрузки нефтеперерабатывающих заводов на востоке от Суэца из-за изменений потоков нефти. В дополнение к этому, в апреле наступает пик сезонного техобслуживания заводов, что также уменьшает производство.
ОПЕК сохранила прогноз роста мирового спроса на нефть в 2026 году
