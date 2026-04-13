Падение мировой нефтепереработки в марте оказалось сильнейшим с 2020 года
2026-04-13T16:06+0300
МОСКВА, 13 апр - ПРАЙМ. Мировая нефтепереработка снизилась в марте на 5 миллионов баррелей в сутки по сравнению с февралем - до 77,1 миллиона баррелей в сутки, что стало самым большим падением с апреля 2020 года, сообщил ОПЕК. "Что касается нефтепереработки, то в марте мировые показатели переработки на НПЗ резко снизились, продемонстрировав самое большое месячное снижение с апреля 2020 года", - говорится в ежемесячном докладе организации. "Потребление нефтепродуктов на нефтеперерабатывающих заводах сократилось до 77,1 миллиона баррелей в сутки, что на 5 миллионов баррелей в сутки меньше по сравнению с предыдущим месяцем", - добавляется в сообщении. По сравнению с мартом 2025 года нефтепереработка упала на 4,1 миллиона баррелей в сутки. Отмечается, что снижение показателей связано со значительным сокращением загрузки нефтеперерабатывающих заводов на востоке от Суэца из-за изменений потоков нефти. В дополнение к этому, в апреле наступает пик сезонного техобслуживания заводов, что также уменьшает производство.
ОПЕК: мировая нефтепереработка в марте снизилась на 5 млн баррелей в сутки
