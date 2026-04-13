Пушков: блокада США Ормузского пролива взвинтит цены на нефть
2026-04-13T23:59+0300
МОСКВА, 13 апр - ПРАЙМ. Блокада США Ормузского пролива взвинтит цены на нефть, считает член конституционного комитета Совфеда Алексей Пушков. Центральное командование ВС США (CENTCOM) вечером в понедельник приступило к блокаде Ормузского пролива, исполняя поручение президента США Дональда Трампа после провала переговоров Вашингтона и Тегерана. "Американская блокада, если будет эффективной, перекроет поступления на рынки ещё и 1,5 миллионов баррелей иранской нефти в день, что только усугубит ситуацию и еще больше взвинтит цены. Сегодня она составила 103,48 доллара за баррель, что примерно на 40% превышает довоенную цену",- написал Пушков в своём Telegram-канале. Сенатор также добавил, что конфликт вокруг Ирана подрывает глобальный рынок нефти.
