Авиакомпанию S7 вновь оштрафовали за овербукинг

2026-04-13T04:58+0300

НОВОСИБИРСК, 13 апр - ПРАЙМ. Авиакомпании S7 Airlines (авиакомпания "Сибирь") назначен штраф в 45 тысяч рублей за овербукинг - отказ в перевозке пассажирам из-за превышения их числа над доступными местами в самолете, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура. Нарушение законодательства о защите прав потребителей авиауслуг в деятельности АО "Авиакомпания "Сибирь" выявил Новосибирский транспортный прокурор. "Установлено, что в июле, октябре и ноябре 2025 года 13 пассажирам, следовавшим из города Новосибирска в города Екатеринбург, Тюмень, Улан-Удэ и Красноярск, неправомерно в одностороннем порядке отказано в реализации воздушной перевозки по причине превышения количества зарегистрированных на рейс пассажиров над количеством доступных мест на борту воздушного судна вследствие регистрации на рейсы трансферных пассажиров иного стыковочного рейса", - говорится в сообщении. По инициативе транспортного прокурора суд привлек авиакомпанию к административной ответственности по части 2 стаиьи 14.4 КоАП РФ (оказание услуг с нарушением установленных законодательством РФ требований, совершенное повторно) и назначил наказание в виде штрафа в общей сумме 45 тысяч рублей.

