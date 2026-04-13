Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Мы потеряем все": в США запаниковали после внезапного решения Трампа - 13.04.2026, ПРАЙМ
"Мы потеряем все": в США запаниковали после внезапного решения Трампа
"Мы потеряем все": в США запаниковали после внезапного решения Трампа - 13.04.2026, ПРАЙМ
"Мы потеряем все": в США запаниковали после внезапного решения Трампа
План президента США Дональда Трампа по блокировке Ормузского пролива не может быть реализован, поскольку это приведет к возможному военному конфликту с... | 13.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-13T07:33+0300
2026-04-13T07:33+0300
МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. План президента США Дональда Трампа по блокировке Ормузского пролива не может быть реализован, поскольку это приведет к возможному военному конфликту с остальным миром, отметил американский военный аналитик и бывший разведчик Скотт Риттер в беседе с Джорджем Гэллоуэем на его YouTube-канале."Блокада — это акт войны, а значит, перемирие прекращается. &lt;…&gt; Через этот пролив протекает кувейтская нефть, нефть Арабских Эмиратов, а также саудовская, бахрейнская и катарская. Мы не в состоянии начать блокаду Ормузского пролива. В этом случае мы просто объявим войну всему миру", — рассказал эксперт.Кроме того, он подчеркнул, что осуществление блокады рядом с проливом представляет угрозу американским силам. Блокировка на значительном расстоянии окажется неэффективной."И где именно будет проходить эта блокада? Мы же не собираемся подводить свои корабли близко к проливу? Таким образом мы потеряем все свои корабли. Так что эта блокада, вероятно, отступит дальше, куда-то в Индийский океан. Ну, удачи, Дональд Трамп!" — усмехнулся Риттер.В минувшее воскресенье Трамп сообщил, что США намерены начать блокаду всех судов, входящих и выходящих из Ормузского пролива. Он также поручил американским ВМС следить и перехватывать все суда, заплатившие Ирану за проход.Ранее на неделе президент США заявил, что согласен временно приостановить удары по Ирану на две недели и заверил, что прекращение огня будет обоюдным.
ормузский пролив
сша
иран
скотт риттер, дональд трамп, ормузский пролив, сша, нефть, мировая экономика, иран
Скотт Риттер, Дональд Трамп, Ормузский пролив, США, Нефть, Мировая экономика, ИРАН
07:33 13.04.2026
 
"Мы потеряем все": в США запаниковали после внезапного решения Трампа

Аналитик Риттер: США не смогут сдержать обещание Трампа о блокаде Ормузского пролива

© Unsplash/Yaroslav MuzychenkoФлаги США
Флаги США
Флаги США. Архивное фото
МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. План президента США Дональда Трампа по блокировке Ормузского пролива не может быть реализован, поскольку это приведет к возможному военному конфликту с остальным миром, отметил американский военный аналитик и бывший разведчик Скотт Риттер в беседе с Джорджем Гэллоуэем на его YouTube-канале.
"Блокада — это акт войны, а значит, перемирие прекращается. <…> Через этот пролив протекает кувейтская нефть, нефть Арабских Эмиратов, а также саудовская, бахрейнская и катарская. Мы не в состоянии начать блокаду Ормузского пролива. В этом случае мы просто объявим войну всему миру", — рассказал эксперт.
Кроме того, он подчеркнул, что осуществление блокады рядом с проливом представляет угрозу американским силам. Блокировка на значительном расстоянии окажется неэффективной.
"И где именно будет проходить эта блокада? Мы же не собираемся подводить свои корабли близко к проливу? Таким образом мы потеряем все свои корабли. Так что эта блокада, вероятно, отступит дальше, куда-то в Индийский океан. Ну, удачи, Дональд Трамп!" — усмехнулся Риттер.
В минувшее воскресенье Трамп сообщил, что США намерены начать блокаду всех судов, входящих и выходящих из Ормузского пролива. Он также поручил американским ВМС следить и перехватывать все суда, заплатившие Ирану за проход.
Ранее на неделе президент США заявил, что согласен временно приостановить удары по Ирану на две недели и заверил, что прекращение огня будет обоюдным.
Скотт РиттерДональд ТрампОрмузский проливСШАНефтьМировая экономикаИРАН
 
 
