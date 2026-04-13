"Мы потеряем все": в США запаниковали после внезапного решения Трампа

2026-04-13T07:33+0300

скотт риттер

дональд трамп

ормузский пролив

сша

нефть

мировая экономика

иран

МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. План президента США Дональда Трампа по блокировке Ормузского пролива не может быть реализован, поскольку это приведет к возможному военному конфликту с остальным миром, отметил американский военный аналитик и бывший разведчик Скотт Риттер в беседе с Джорджем Гэллоуэем на его YouTube-канале."Блокада — это акт войны, а значит, перемирие прекращается. <…> Через этот пролив протекает кувейтская нефть, нефть Арабских Эмиратов, а также саудовская, бахрейнская и катарская. Мы не в состоянии начать блокаду Ормузского пролива. В этом случае мы просто объявим войну всему миру", — рассказал эксперт.Кроме того, он подчеркнул, что осуществление блокады рядом с проливом представляет угрозу американским силам. Блокировка на значительном расстоянии окажется неэффективной."И где именно будет проходить эта блокада? Мы же не собираемся подводить свои корабли близко к проливу? Таким образом мы потеряем все свои корабли. Так что эта блокада, вероятно, отступит дальше, куда-то в Индийский океан. Ну, удачи, Дональд Трамп!" — усмехнулся Риттер.В минувшее воскресенье Трамп сообщил, что США намерены начать блокаду всех судов, входящих и выходящих из Ормузского пролива. Он также поручил американским ВМС следить и перехватывать все суда, заплатившие Ирану за проход.Ранее на неделе президент США заявил, что согласен временно приостановить удары по Ирану на две недели и заверил, что прекращение огня будет обоюдным.

