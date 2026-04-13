https://1prime.ru/20260413/tramp-869130189.html

Трамп пригрозил уничтожением любому иранскому кораблю в зоне блокады

2026-04-13T18:25+0300

происшествия

нефть

мировая экономика

сша

ормузский пролив

иран

дональд трамп

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/09/865367748_0:30:3071:1757_1920x0_80_0_0_f73e60827fd8f7923a2ab1c84780695d.jpg

ВАШИНГТОН, 13 апр – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп пригрозил, что любые иранские корабли, которые приблизятся к зоне морской блокады, будут немедленно уничтожены. "Предупреждаю: если любой из этих (быстроходных иранских - ред.) катеров приблизится к нашей блокаде, он будет немедленно ликвидирован с использованием той же системы уничтожения, которую мы применяем против наркоторговцев в открытом море", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social. В воскресенье Трамп заявил, что США начнут блокаду всех судов, пытающихся войти в Ормузский пролив и выйти из него. Он также поручил ВМС США отслеживать и перехватывать все суда, которые платили Ирану за проход через пролив.

сша

ормузский пролив

иран

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

