https://1prime.ru/20260413/tramp-869130189.html
Трамп пригрозил уничтожением любому иранскому кораблю в зоне блокады
Президент США Дональд Трамп пригрозил, что любые иранские корабли, которые приблизятся к зоне морской блокады, будут немедленно уничтожены. | 13.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-13T18:25+0300
происшествия
нефть
мировая экономика
сша
ормузский пролив
иран
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/09/865367748_0:30:3071:1757_1920x0_80_0_0_f73e60827fd8f7923a2ab1c84780695d.jpg
ВАШИНГТОН, 13 апр – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп пригрозил, что любые иранские корабли, которые приблизятся к зоне морской блокады, будут немедленно уничтожены. "Предупреждаю: если любой из этих (быстроходных иранских - ред.) катеров приблизится к нашей блокаде, он будет немедленно ликвидирован с использованием той же системы уничтожения, которую мы применяем против наркоторговцев в открытом море", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social. В воскресенье Трамп заявил, что США начнут блокаду всех судов, пытающихся войти в Ормузский пролив и выйти из него. Он также поручил ВМС США отслеживать и перехватывать все суда, которые платили Ирану за проход через пролив.
сша
ормузский пролив
иран
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/09/865367748_150:0:2881:2048_1920x0_80_0_0_b2a730178b97a0b0257cbc1a399d0af0.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
