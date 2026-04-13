https://1prime.ru/20260413/tramp-869133781.html

Трамп назвал цель блокады Ормузского пролива

2026-04-13T21:15+0300

происшествия

нефть

сша

ормузский пролив

тегеран

дональд трамп

джей ди вэнс

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/13/864727175_0:166:3051:1882_1920x0_80_0_0_57438fe9f260e17185ef13feedf36fa0.jpg

ВАШИНГТОН, 14 апр - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп утверждает, что конечной целью американской блокады Ормузского пролива является возвращение Тегерана за стол переговоров и открытие проливов, чтобы цены на бензин пошли вниз. "И то, и другое - безусловно, и не только", - сказал Трамп журналистам, отвечая на соответствующий вопрос. Иран и США 11 апреля начали переговоры в Исламабаде после того, как президент США Дональд Трамп в ночь на 8 апреля заявил о достижении соглашения с Тегераном о прекращении огня на две недели. Но уже утром 12 апреля возглавлявший американскую делегацию вице-президент Джей Ди Вэнс сообщил, что стороны не смогли прийти к соглашению. Позднее Трамп объявил, что США начнут блокаду всех судов, пытающихся войти в Ормузский пролив и выйти из него. Он также поручил американским ВМС отслеживать и перехватывать все суда, которые платили Ирану за проход через пролив.

https://1prime.ru/20260413/tramp-869130189.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

