Цивилев ожидает возвращения мировых цен на нефть на прежний уровень - 13.04.2026, ПРАЙМ
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
Цивилев ожидает возвращения мировых цен на нефть на прежний уровень
Цивилев ожидает возвращения мировых цен на нефть на прежний уровень - 13.04.2026, ПРАЙМ
Цивилев ожидает возвращения мировых цен на нефть на прежний уровень
Министр энергетики РФ Сергей Цивилев ожидает, что мировые цены на нефть вернутся на прежний уровень после окончания ближневосточного конфликта. | 13.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-13T21:27+0300
2026-04-13T21:27+0300
энергетика
нефть
рф
сергей цивилев
"веди"
МОСКВА, 13 апр - ПРАЙМ. Министр энергетики РФ Сергей Цивилев ожидает, что мировые цены на нефть вернутся на прежний уровень после окончания ближневосточного конфликта. "Мы анализируем всплеск цен на нефть до Великой Отечественной войны. Самое главное, всплески всегда были, они, как правило, были связаны с какими-то конфликтами, но после всплеска цены на нефть все страны вырабатывали у себя определенные меры, которые бы позволили им бороться с этими вызовами. И потом цена опять падала до такого же уровня. Я думаю, что и здесь точно такая же ситуация произойдет", - сказал он ИС "Вести", отвечая на вопрос, какие цены на нефть в мире Минэнерго РФ ожидает на фоне ближневосточного конфликта. Цивилев добавил, что прогноз цен на нефть будет зависеть от продолжительности конфликта и уровня ущерба инфраструктуре.
нефть, рф, сергей цивилев, "веди"
Энергетика, Нефть, РФ, Сергей Цивилев, "Веди"
21:27 13.04.2026
 
Цивилев ожидает возвращения мировых цен на нефть на прежний уровень

Глава Минэнерго Цивилев ожидает, что цены на нефть вернутся на прежний уровень

МОСКВА, 13 апр - ПРАЙМ. Министр энергетики РФ Сергей Цивилев ожидает, что мировые цены на нефть вернутся на прежний уровень после окончания ближневосточного конфликта.
"Мы анализируем всплеск цен на нефть до Великой Отечественной войны. Самое главное, всплески всегда были, они, как правило, были связаны с какими-то конфликтами, но после всплеска цены на нефть все страны вырабатывали у себя определенные меры, которые бы позволили им бороться с этими вызовами. И потом цена опять падала до такого же уровня. Я думаю, что и здесь точно такая же ситуация произойдет", - сказал он ИС "Вести", отвечая на вопрос, какие цены на нефть в мире Минэнерго РФ ожидает на фоне ближневосточного конфликта.
Цивилев добавил, что прогноз цен на нефть будет зависеть от продолжительности конфликта и уровня ущерба инфраструктуре.
ЭнергетикаНефтьРФСергей Цивилев"Веди"
 
 
