https://1prime.ru/20260413/tsivilev-869133935.html
Цивилев ожидает возвращения мировых цен на нефть на прежний уровень
Цивилев ожидает возвращения мировых цен на нефть на прежний уровень - 13.04.2026, ПРАЙМ
Цивилев ожидает возвращения мировых цен на нефть на прежний уровень
Министр энергетики РФ Сергей Цивилев ожидает, что мировые цены на нефть вернутся на прежний уровень после окончания ближневосточного конфликта. | 13.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-13T21:27+0300
2026-04-13T21:27+0300
2026-04-13T21:27+0300
энергетика
нефть
рф
сергей цивилев
"веди"
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/0d/848121461_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4bd1858481f4e511c6a40856fda12f37.jpg
МОСКВА, 13 апр - ПРАЙМ. Министр энергетики РФ Сергей Цивилев ожидает, что мировые цены на нефть вернутся на прежний уровень после окончания ближневосточного конфликта. "Мы анализируем всплеск цен на нефть до Великой Отечественной войны. Самое главное, всплески всегда были, они, как правило, были связаны с какими-то конфликтами, но после всплеска цены на нефть все страны вырабатывали у себя определенные меры, которые бы позволили им бороться с этими вызовами. И потом цена опять падала до такого же уровня. Я думаю, что и здесь точно такая же ситуация произойдет", - сказал он ИС "Вести", отвечая на вопрос, какие цены на нефть в мире Минэнерго РФ ожидает на фоне ближневосточного конфликта. Цивилев добавил, что прогноз цен на нефть будет зависеть от продолжительности конфликта и уровня ущерба инфраструктуре.
https://1prime.ru/20260413/neft-869131408.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/0d/848121461_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3c5db556d6018b02a4f0b5b5de4325e4.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть, рф, сергей цивилев, "веди"
Энергетика, Нефть, РФ, Сергей Цивилев, "Веди"
Цивилев ожидает возвращения мировых цен на нефть на прежний уровень
Глава Минэнерго Цивилев ожидает, что цены на нефть вернутся на прежний уровень