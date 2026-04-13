Эксперт: Венгрия не сможет сразу отказаться от нефти и газа из России - 13.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260413/vngriya-869128211.html
Эксперт: Венгрия не сможет сразу отказаться от нефти и газа из России
2026-04-13T17:14+0300
энергетика
нефть
газ
венгрия
брюссель
украина
владимир путин
дмитрий песков
ес
пакш-2
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/64/841266462_0:19:2048:1171_1920x0_80_0_0_fe2a69ad34e7500b1aa9762b111ea74c.jpg
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/64/841266462_114:0:1934:1365_1920x0_80_0_0_a169b6160ce2de4ed200dec9d7e95467.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Эксперт: Венгрия не сможет сразу отказаться от нефти и газа из России

CC BY 2.0 / Bobo Boom / Hungarian FlagЗдание парламента в Будапеште, Венгрия
Здание парламента в Будапеште, Венгрия - ПРАЙМ, 1920, 13.04.2026
Здание парламента в Будапеште, Венгрия. Архивное фото
CC BY 2.0 / Bobo Boom / Hungarian Flag
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
БУДАПЕШТ, 13 апр - ПРАЙМ. Венгрия после прихода к власти партии "Тиса", ориентированной на Брюссель, не сможет сразу отказаться от нефти и газа из России, эти поставки выгодны, и можно ожидать возобновления работы нефтепровода "Дружба" со стороны Украины, поделился мнением с РИА Новости венгерский политический эксперт, член Валдайского клуба Габор Штир.
Выборы в парламент Венгрии состоялись в воскресенье. По данным Венгерской избирательной комиссии, после подсчета 98,9% голосов партия "Тиса" во главе с Петером Мадьяром значительно опережает партию "Фидес" Орбана. По данным комиссии, "Тиса" получит 138 из 199 мест, что достаточно для конституционного большинства. Занимающая второе место "Фидес" должна получить 55 мест.
Эксперт допустил, что если Венгрия откажется от вето по выделению ЕС кредита Киеву и антироссийских санкций, то Украина может вскорости "сделать вид, что починила нефтепровод "Дружба", и поставки нефти в Венгрию возобновятся.
"Конечно, дешевые нефть и газ нужны. "Тиса" попробует сохранить поставки, но Брюссель уже сказал, что через год "конец фильма". Даже технически уйти от трубопроводной нефти сразу нельзя, нужен минимум год на перестройку", - отметил Штир.
По его мнению, Венгрия также не будет отказываться от проекта АЭС "Пакш-2", поскольку на атомную энергию приходится 40% выработки всей электроэнергии в Венгрии и без расширения АЭС страна рискует "остаться через 10 лет в темноте".
Власти Венгрии неоднократно заявляли, что "Тиса" в случае прихода к власти будет следовать в фарватере европейской политики, не сможет отказать требованиям Брюсселя, в частности по вопросу приема Украины в ЕС и финансирования Киева. Сам Мадьяр накануне выборов в интервью местной газете Nepszava заявлял, что "никто не хочет проукраинского правительства в Венгрии". Он также утверждал, что в случае победы им "придется сесть за стол переговоров с российским президентом" Владимиром Путиным, потому что географическое положение России и Венгрии не изменится, а диверсификация энергоносителей, по его мнению, "не произойдет в одночасье".
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Россия уважает выбор народа Венгрии, и призвал набраться терпения и посмотреть, какими будут действия нового венгерского руководства.
Флаг Венгрии - ПРАЙМ, 1920, 12.04.2026
Оппозиционная партия "Тиса" лидирует на парламентских выборах в Венгрии
Вчера, 21:45
 
ЭнергетикаНефтьГазВЕНГРИЯБрюссельУКРАИНАВладимир ПутинДмитрий ПесковЕСПакш-2
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала