Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Вучич ожидает заключения сделки по покупке MOL у "Газпром нефти" до 22 мая - 13.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20260413/vuchich-869135363.html
Вучич ожидает заключения сделки по покупке MOL у "Газпром нефти" до 22 мая
2026-04-13T22:59+0300
энергетика
нефть
сербия
сша
белград
александр вучич
газпром
mol
nis
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1b/859995712_0:31:2836:1626_1920x0_80_0_0_5c419c58ca750141f42aa8345a61d439.jpg
сербия
сша
белград
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1b/859995712_59:0:2788:2047_1920x0_80_0_0_4467e754cffda90442804e1f09fd54db.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
22:59 13.04.2026
 
Вучич ожидает заключения сделки по покупке MOL у "Газпром нефти" до 22 мая

Вучич: сделка по покупке венгерской MOL контрольного пакета акций NIS состоится до 22 мая

© РИА Новости . Алексей Дружинин
Президент республики Сербии Александр Вучич - ПРАЙМ, 1920, 13.04.2026
Президент республики Сербии Александр Вучич . Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Дружинин
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
БЕЛГРАД, 13 апр - ПРАЙМ. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что ожидает заключения сделки по покупке венгерской нефтегазовой компанией MOL контрольного пакета акций "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS), которая находится под санкциями США, у "Газпром нефти" в установленный американским минфином срок до 22 мая.
"Мы сегодня провели переговоры с (гендиректором MOL Хернади – ред.) Жолтом, они вскоре ожидают подписания shareholder agreement (соглашения акционеров – ред.) и межправительственного соглашения… Чтобы, как мы ранее и говорили, завершить до срока, который был продлен до 22 мая", - сказал Вучич в эфире Радио и телевидения Сербии.
Он добавил, что переговоры с венгерской и российской сторонами продлятся, условия официального Белграда касаются нефтеперерабатывающего завода и того, что сербская сторона не может "иметь больше обязательств, чем... было с россиянами".
Российско-сербская NIS под санкциями США 9 апреля запросила у американского минфина новое продление лицензии на оперативную деятельность после 17 апреля, когда истекает выданная ранее лицензия.
Министр горного дела и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович сообщила в конце февраля, что власти Сербии ведут переговоры с венгерской стороной об откупе 5% после продажи контрольного пакета акций "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS) венгерской нефтегазовой компании MOL.
На Белградской бирже в сентябре 2025 года появилось извещение о приобретении доли в NIS в объеме 18 433 акций, или 11,3%, акционерным обществом "Интеллидженс" из Санкт-Петербурга, дочерней структурой "Газпрома", оставившего себе одну акцию. "Газпром нефти" сейчас принадлежат 44,8% акций, государству Сербия - 29,8%, остальное - мелким акционерам.
"Нефтяная индустрия Сербии" - одна из крупнейших вертикально интегрированных энергетических компаний Юго-Восточной Европы, занимается разведкой, добычей и переработкой нефти и газа, сбытом нефтепродуктов. Компания NIS трудоустраивает около 14 тысяч человек, ежегодные отчисления в бюджет Сербии достигают 9%, она владеет более 400 АЗС, НПЗ в Панчево, производственной площадкой в Нови-Саде, предприятием "Петрохемия" и совместно с "Газпром энергохолдинг" - ТЭС Панчево.
21:27
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала