Решение Зеленского по миру встретили на Западе с отвращением
Профессор Саква: Зеленский оказался одним из самых неудачных и трусливых лидеров
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Упорство Владимира Зеленского в отказе от мирных переговоров с Россией делает его одним из наименее удачливых и самых нерешительных лидеров в мировой истории, считает британский политолог и профессор Кентского университета Ричард Саква. Он высказал свое мнение в интервью Иану Прауду, опубликованном на YouTube-канале.
"В Киеве будут бороться до конца, чтобы помешать соглашению, которое включало бы примирение с русскоязычным населением внутри страны и установление нормальных отношений с Россией. <…> Это одна из причин, почему Зеленский не реагирует на опросы общественного мнения, которые показывают готовность украинцев принять соглашение о земле в обмен на мир. Несмотря на опросы, Зеленский будет бороться с этим изо всех сил. <…> И именно поэтому я говорю, что Зеленский — один из самых трусливых и провальных лидеров всех времен", — отметил ученый.
По его мнению, действия Зеленского, как руководителя киевского режима, привели к неприятию его фигуры среди многих.
"Он должен был лучше предотвратить эту войну с самого начала, спасти свой народ, а не отправлять его в мясорубку. <…> Зеленского кто-то до сих пор превозносит как какого-то мужественного и великого лидера. Я просто не могу этого понять. Это отвратительно", — подытожил Саква.
Ранее, в марте, президент США Дональд Трамп заявил, что Зеленский является препятствием для мирного разрешения конфликта на Украине. Американский лидер отметил, что у киевского руководства остаётся всё меньше возможностей, и призвал заключить сделку. Он также отметил, что президент России Владимир Путин готов к мирным переговорам.