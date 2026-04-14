Рынок легковых авто в России сохранил шестое место в европейском рейтинге
Рынок новых легковых автомобилей в России, который в феврале занял шестое место по объему в Европе, по итогам марта сохранил за собой эту строчку, подсчитало... | 14.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-14T08:37+0300
МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Рынок новых легковых автомобилей в России, который в феврале занял шестое место по объему в Европе, по итогам марта сохранил за собой эту строчку, подсчитало аналитическое агентство "Автостат" на основе данных консалтинговой компании Global Data. "Российский автомобильный рынок, который в феврале опустился на шестую строчку в европейском первенстве, по итогам марта 2026 года сохранил ее", - говорится в сообщении. Лидерство в рейтинге возглавила Великобритания, где было продано 380,6 тысячи новых легковых автомобилей. Второе и третье места у Германии (294,2 тысячи) и Италия (185,4 тысячи). Замыкает пятёрку Испания, где было продано 130,3 тысячи машин. Как сообщает "Автостат", в марте в России было продано 104,3 тысячи легковых автомобилей, что на 30,6% больше показателя годом ранее. В агентстве отмечают, что среди представленных рынков именно российский продемонстрировал максимальную динамику в начале весны, преодолев в этом марте отметку в 100 тысяч автомобилей впервые за последние три месяца.
"Автостат": рынок легковых авто в РФ сохранил 6 место в европейском рейтинге за март
