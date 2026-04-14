Рынок легковых авто в России сохранил шестое место в европейском рейтинге - 14.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260414/avtostat-869144904.html
Рынок легковых авто в России сохранил шестое место в европейском рейтинге
бизнес
россия
европа
великобритания
германия
авто
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/15/868514951_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_d8febdfab5b0ea528bce923991eeb055.jpg
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/15/868514951_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_f052c1943fe6c93f4bd1a2b0c7efa84f.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
08:37 14.04.2026
 
Рынок легковых авто в России сохранил шестое место в европейском рейтинге

"Автостат": рынок легковых авто в РФ сохранил 6 место в европейском рейтинге за март

© РИА Новости . Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкАвтомобили в автосалоне
Автомобили в автосалоне - ПРАЙМ, 1920, 14.04.2026
Автомобили в автосалоне . Архивное фото
© РИА Новости . Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Рынок новых легковых автомобилей в России, который в феврале занял шестое место по объему в Европе, по итогам марта сохранил за собой эту строчку, подсчитало аналитическое агентство "Автостат" на основе данных консалтинговой компании Global Data.
"Российский автомобильный рынок, который в феврале опустился на шестую строчку в европейском первенстве, по итогам марта 2026 года сохранил ее", - говорится в сообщении.
Лидерство в рейтинге возглавила Великобритания, где было продано 380,6 тысячи новых легковых автомобилей. Второе и третье места у Германии (294,2 тысячи) и Италия (185,4 тысячи). Замыкает пятёрку Испания, где было продано 130,3 тысячи машин.
Как сообщает "Автостат", в марте в России было продано 104,3 тысячи легковых автомобилей, что на 30,6% больше показателя годом ранее.
В агентстве отмечают, что среди представленных рынков именно российский продемонстрировал максимальную динамику в начале весны, преодолев в этом марте отметку в 100 тысяч автомобилей впервые за последние три месяца.
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала