Блокада Ормуза отвлечет корабли и авиацию от других задач, считает аналитик - 14.04.2026, ПРАЙМ
Блокада Ормуза отвлечет корабли и авиацию от других задач, считает аналитик
Блокада Ормуза отвлечет корабли и авиацию от других задач, считает аналитик
2026-04-14T17:58+0300
ВАШИНГТОН, 14 апр - ПРАЙМ. США придется отвлечь военные корабли и авиацию от выполнения других задач на Ближнем Востоке для обеспечения блокады иранских морских портов, заявила РИА Новости директор отдела военного анализа центра Defense Priorities Дженнифер Кавана. "У США достаточно военно-морской и авиационной мощи в регионе для проведения блокады, однако это все равно будет ресурсоемкая операция, отвлекающая корабли и авиацию от других региональных задач, особенно если боевые действия между Ираном и США возобновятся", - сказала Кавана. По ее словам, для проведения такой операции Вашингтону потребуются эсминцы, а также более мелкие корабли и поддерживающая авиация. "Операция по блокаде (портов Ирана - ред.) потребует нескольких эсминцев, а также ряда менее крупных кораблей и поддерживающей авиации, такой как (штурмовики - ред.) A-10 или вертолеты", - отметила эксперт. Кавана пояснила, что эсминцы могут быть задействованы не только для перехвата судов, но и для противовоздушной обороны кораблей, участвующих в блокаде. Центральное командование ВС США (CENTCOM) вечером в понедельник приступило к блокаде Ормузского пролива по распоряжению президента США Дональда Трампа после провала переговоров между Вашингтоном и Тегераном. Ранее Трамп заявил, что США начнут блокаду судов, пытающихся войти в Ормузский пролив и выйти из него, а также поручил ВМС США отслеживать и перехватывать суда, платившие Ирану за проход через пролив. Позднее он пригрозил, что любые иранские корабли, которые приблизятся к зоне морской блокады, будут немедленно уничтожены.
