В Запорожской области больницы перевели на резервные источники питания - 14.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20260414/bolnitsa-869160964.html
В Запорожской области больницы перевели на резервные источники питания
В Запорожской области больницы перевели на резервные источники питания - 14.04.2026, ПРАЙМ
В Запорожской области больницы перевели на резервные источники питания
Больницы Запорожской области, где возникли перебои со светом, перевели на резервные источники питания, экстренную помощь оказывают в полном объеме, сообщил... | 14.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-14T18:56+0300
2026-04-14T19:00+0300
спецоперация на украине
запорожская область
здоровье
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/04/866200598_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_e235caad6139b548fd6096d7656d2b54.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр - ПРАЙМ. Больницы Запорожской области, где возникли перебои со светом, перевели на резервные источники питания, экстренную помощь оказывают в полном объеме, сообщил губернатор Евгений Балицкий. Ранее он сообщал, что в результате массированных атак со стороны ВСУ на энергосистему Запорожской области поврежден ряд энергетических объектов. По последним данным, электроснабжение полностью или частично отсутствует в пяти муниципальных образованиях региона. "Медицинские организации Запорожской области работают на резервных источниках питания, экстренная и неотложная помощь оказывается в полном объеме", - написал Балицкий в своем канале на платформе Mах. Кроме того, по его словам, водоканалы также переведены на резервные источники питания. "Давление в водопроводных сетях остаётся низким. Администрации муниципальных округов на время ремонтных работ продолжают обеспечивать подвоз воды населению, приведены в рабочее состояние поливочные краны. Продолжают работу пункты зарядки мобильных и накопительных устройств", - подчеркнул губернатор.
https://1prime.ru/20260414/likhachev-869155481.html
запорожская область
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/04/866200598_166:0:2833:2000_1920x0_80_0_0_8e2216fdb3770ebda7d4ffa5eb98d122.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
запорожская область, здоровье
Спецоперация на Украине, Запорожская область, Здоровье
18:56 14.04.2026 (обновлено: 19:00 14.04.2026)
 
В Запорожской области больницы перевели на резервные источники питания

Балицкий сообщил о переводе больниц Запорожской области на резервные источники питания

© РИА Новости . Марина Лысцева | Перейти в медиабанкЛампы
Лампы - ПРАЙМ, 1920, 14.04.2026
Лампы. Архивное фото
© РИА Новости . Марина Лысцева
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр - ПРАЙМ. Больницы Запорожской области, где возникли перебои со светом, перевели на резервные источники питания, экстренную помощь оказывают в полном объеме, сообщил губернатор Евгений Балицкий.
Ранее он сообщал, что в результате массированных атак со стороны ВСУ на энергосистему Запорожской области поврежден ряд энергетических объектов. По последним данным, электроснабжение полностью или частично отсутствует в пяти муниципальных образованиях региона.
"Медицинские организации Запорожской области работают на резервных источниках питания, экстренная и неотложная помощь оказывается в полном объеме", - написал Балицкий в своем канале на платформе Mах.
Кроме того, по его словам, водоканалы также переведены на резервные источники питания.
"Давление в водопроводных сетях остаётся низким. Администрации муниципальных округов на время ремонтных работ продолжают обеспечивать подвоз воды населению, приведены в рабочее состояние поливочные краны. Продолжают работу пункты зарядки мобильных и накопительных устройств", - подчеркнул губернатор.
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре - ПРАЙМ, 1920, 14.04.2026
Абсолютная потеря ЗАЭС внешнего энергоснабжения стала 14-й, заявил Лихачев
16:32
 
Спецоперация на УкраинеЗапорожская областьЗдоровье
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала