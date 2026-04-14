В Запорожской области больницы перевели на резервные источники питания

2026-04-14T18:56+0300

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр - ПРАЙМ. Больницы Запорожской области, где возникли перебои со светом, перевели на резервные источники питания, экстренную помощь оказывают в полном объеме, сообщил губернатор Евгений Балицкий. Ранее он сообщал, что в результате массированных атак со стороны ВСУ на энергосистему Запорожской области поврежден ряд энергетических объектов. По последним данным, электроснабжение полностью или частично отсутствует в пяти муниципальных образованиях региона. "Медицинские организации Запорожской области работают на резервных источниках питания, экстренная и неотложная помощь оказывается в полном объеме", - написал Балицкий в своем канале на платформе Mах. Кроме того, по его словам, водоканалы также переведены на резервные источники питания. "Давление в водопроводных сетях остаётся низким. Администрации муниципальных округов на время ремонтных работ продолжают обеспечивать подвоз воды населению, приведены в рабочее состояние поливочные краны. Продолжают работу пункты зарядки мобильных и накопительных устройств", - подчеркнул губернатор.

