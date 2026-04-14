https://1prime.ru/20260414/chekalin-869142161.html

Отцом четвертого ребенка Лерчек чуть не указали ее бывшего супруга Чекалина

2026-04-14T05:43+0300

общество

бизнес

россия

оаэ

валерия чекалина (лерчек)

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869142161.jpg?1776135847

МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. У четвёртого ребенка блогера Лерчек в графе "отец" свидетельства о рождении мог быть записан Артём Чекалин, поскольку в ЗАГСе отсутствовало свидетельство о расторжении брака пары, сообщили РИА Новости в одном из столичных органов власти. В конце февраля блогер Лерчек (Валерия Чекалина) родила четвёртого ребёнка от тренера по танцам аргентинца Луиса Сквиччиарини. "В момент оформления новорожденного в органах ЗАГС оказалось, что в отделе отсутствует свидетельство о расторжении брака пары, поэтому в графе "отец" мог появиться (её бывший супруг) Артём Чекалин", - сказал собеседник агентства. Позднее недостающий документ был предоставлен в ЗАГС. Летом 2024 года Чекалины развелись после 12 лет брака, у них есть трое детей. Сейчас Лерчек проходит лечение в НМИЦ онкологии имени Блохина от рака желудка четвёртой стадии. Вместе с Артемом Чекалиным она обвинялась в выводе более 250 миллионов рублей в ОАЭ на счета нерезидентов. В марте в отношении нее суд выделил уголовное дело в отдельное производство и приостановил до ее выздоровления. Чекалин же был осужден 13 апреля на 7 лет колонии общего режима со штрафом 194,5 миллионов рублей. Он был взят под стражу в зале суда, откуда его отправили в московское СИЗО-7. Приговор в законную силу не вступил, защита намерена его обжаловать в апелляции.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

