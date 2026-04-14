В Индонезии заявили, что НПЗ готовы перерабатывать российскую нефть
В Индонезии заявили, что НПЗ готовы перерабатывать российскую нефть - 14.04.2026, ПРАЙМ
В Индонезии заявили, что НПЗ готовы перерабатывать российскую нефть
Нефтеперерабатывающие заводы индонезийской государственной компании Pertamina могут перерабатывать российскую нефть, заявил корпоративный секретарь дочерней... | 14.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-14T16:50+0300
2026-04-14T16:50+0300
2026-04-14T16:50+0300
ДЖАКАРТА, 14 апр - ПРАЙМ. Нефтеперерабатывающие заводы индонезийской государственной компании Pertamina могут перерабатывать российскую нефть, заявил корпоративный секретарь дочерней структуры Pertamina Роберт Думатубун. "НПЗ компании Pertamina способны и могут перерабатывать российскую сырую нефть в готовые нефтепродукты. Pertamina, безусловно, поддержит обеспечение внутреннего энергоснабжения и его распределение - от переработки до готовой продукции", - приводит его слова агентство ANTARA. Ранее министр энергетики и минеральных ресурсов Индонезии Бахлил Лахадалия заявил, что Индонезия обеспечила договорённости о поставках сырой нефти, топлива и сжиженного нефтяного газа из России по итогам переговоров в Москве.
индонезия
москва
нефть, индонезия, москва, pertamina
Энергетика, Нефть, ИНДОНЕЗИЯ, МОСКВА, Pertamina
В Индонезии заявили, что НПЗ готовы перерабатывать российскую нефть
Думатубун: НПЗ индонезийской компании Pertamina могут перерабатывать российскую нефть