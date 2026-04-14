https://1prime.ru/20260414/indoneziya-869156229.html

В Индонезии заявили, что НПЗ готовы перерабатывать российскую нефть

2026-04-14T16:50+0300

энергетика

нефть

индонезия

москва

pertamina

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859622795_0:47:800:497_1920x0_80_0_0_0fe6d9550e0d899cfb8d0254e942850b.jpg

ДЖАКАРТА, 14 апр - ПРАЙМ. Нефтеперерабатывающие заводы индонезийской государственной компании Pertamina могут перерабатывать российскую нефть, заявил корпоративный секретарь дочерней структуры Pertamina Роберт Думатубун. "НПЗ компании Pertamina способны и могут перерабатывать российскую сырую нефть в готовые нефтепродукты. Pertamina, безусловно, поддержит обеспечение внутреннего энергоснабжения и его распределение - от переработки до готовой продукции", - приводит его слова агентство ANTARA. Ранее министр энергетики и минеральных ресурсов Индонезии Бахлил Лахадалия заявил, что Индонезия обеспечила договорённости о поставках сырой нефти, топлива и сжиженного нефтяного газа из России по итогам переговоров в Москве.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

