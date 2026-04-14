https://1prime.ru/20260414/inflyatsiya-869152366.html

Экономист UBS рассказал о крупнейшем росте инфляции в энергетике за 25 лет

2026-04-14T14:50+0300

энергетика

нефть

иран

сша

ормузский пролив

ubs

мировая экономика

https://cdnn.1prime.ru/img/82944/22/829442228_0:0:2727:1535_1920x0_80_0_0_aeb2821ce5be705e2bd2abbae8903a8a.jpg

МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Последний конфликт на Ближнем Востоке привел к крупнейшему росту мировой энергетической инфляции за последние 25 лет, свидетельствуют расчеты экономиста UBS, приводимые профильным информационным порталом. "Согласно расчетам экономиста, отслеживающего правительственные данные, война в Иране привела к самому значительному росту мировой инфляции в энергетическом секторе за последние 25 лет", - передает портал Market Watch. Так, глобальный руководитель исследований экономики и стратегии в UBS Аренд Каптейн (Arend Kapteyn) сообщил, что медианный месячный рост инфляции в энергетике составил 5,5% среди стран, уже опубликовавших данные, что превышает скачок марта 2022 года. Аналитик отметил, что UBS отслеживает инфляцию примерно в 45 крупнейших экономиках, на которые приходится более 85% мирового ВВП. И из 27 стран, уже представивших данные, около двух третей показали рост в 97-м процентиле или выше по историческим меркам. Иными словами, лишь в одной стране из этих 27 за последние 25 лет медианная месячная инфляция энергетического сырья была выше. Цены на газ в Европе с начала года выросли на 60%, стоимость нефти марки WTI - примерно на 70%. При этом ожидания возможного соглашения между США и Ираном, которое может привести к открытию Ормузского пролива, сдерживают котировки ниже 100 долларов за баррель, несмотря на сложности с прохождением танкеров из-за блокад, передает портал. Из-за эскалации конфликта между США и Ираном практически остановилось судоходство через Ормузский пролив, ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, что отразилось на уровне экспорта и добычи нефти и вызвало рост мировых цен на нефть и нефтепродукты.

иран

сша

ормузский пролив

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, иран, сша, ормузский пролив, ubs, мировая экономика