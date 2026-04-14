Ширвани: Ираку нужно до трех месяцев для возвращения к уровню добычи нефти
Ираку потребуется до трех месяцев, чтобы вернуться к прежнему уровню добычи нефти после почти полной остановки производства из-за конфликта США и Израиля с... | 14.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-14T20:47+0300
энергетика
нефть
газ
ирак
сша
израиль
БАГДАД, 14 апр – ПРАЙМ. Ираку потребуется до трех месяцев, чтобы вернуться к прежнему уровню добычи нефти после почти полной остановки производства из-за конфликта США и Израиля с Ираном и закрытия Ормузского пролива, такое мнение высказал РИА Новости иракский эксперт в области энергетики Кованд Ширвани. "Когда нефтяные скважины и добыча на месторождениях полностью остановлены на определенный период времени, как это произошло на некоторых крупных иракских месторождениях, возвращение к прежнему уровню добычи после устранения причин, по моей оценке, занимает не менее одного-трех месяцев с дополнительными операциями и использованием специальных материалов для устранения любых технических проблем или засоров, будь то в насосных, перерабатывающих или трубопроводных системах", - сказал он. По мнению Ширвани, текущая ситуация служит уроком для иракского правительства, вынуждая его искать альтернативные экспортные трубопроводы. В частности, эксперт высоко оценил предлагаемый министерством нефти проект трубопровода с южных месторождений в Иорданию - Басра-Хадита, от которого могут отходить две линии - к пункту Фишхабур на турецкой границе, где соединяться с существующим иракско-турецким трубопроводом, а другая - к порту Банияс в Сирии. По данным министерства нефти Ирака, экспорт нефти из страны в марте из-за ближневосточного конфликта упал до 18 миллионов баррелей, тогда как до этого Ирак экспортировал около 100 миллионов баррелей нефти в месяц.
https://1prime.ru/20260414/tseny-869156643.html
МВФ допустил, что цены на нефть могут вырасти на 100%