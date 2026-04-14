Исследование показало, какое пиво предпочитают россияне

2026-04-14T03:49+0300

МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Шесть из десяти россиян предпочитают отечественное пиво зарубежному, а порядка 40% выбирают российское вино, тогда как зарубежное выбирают чуть меньше трети, выяснил центр изучения потребительского поведения (ЦИПП) Роскачества, с исследованием которого ознакомились РИА Новости. "57% опрошенных предпочли бы российское пиво, а 16% - зарубежное. Около 40% россиян предпочитают российское вино, в то же время 32% готовы купить зарубежное", - говорится в исследовании, в котором приняли участие 1,2 тысячи человек. Отмечается, что 27% россиян не определились, пиво какой страны предпочитают. По вину эта доля составляет 28%. Также в Роскачестве рассказали, что 86% участников исследования выбирают отечественные продукты питания и только 3% - зарубежные. Кроме того, 72% опрошенных покупают отечественные безалкогольные напитки и 8% - зарубежные. Половина россиян выберет российский чай или кофе, при этом зарубежные купят чуть больше трети. Иностранную продукцию россияне чаще предпочитают при выборе электроники и бытовой техники, доля таких составляет 69% и 64% соответственно. Также выбор россиян падает на зарубежную продукцию в части комплектующих для автомобилей - 49%.

