"Пойдут на Банковую". В Киеве пришли в ужас из-за произошедшего в зоне СВО

2026-04-14T23:00+0300

МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. Олег Соскин, ранее работавший помощником у экс-президента Леонида Кучмы, выразил свое беспокойство по поводу происходящего в Сумской области на своем YouTube-канале. "Очень тревожная ситуация наблюдается на линии кровавой мясорубки в районе Сум. Вполне возможно, что Сырский договорился, что они сдадут Сумы или там бойня начнется. Может, решили попытаться украинцев всех туда бросить, чтобы добить остатки мужского населения. Может, план змеиный придумали такой вот. Зеленский дал отмашку", — сказал он. Как отметил Соскин, в районе Сум линия обороны недостаточно укреплена из-за нехватки защитных сооружений. В это время глава киевского режима, по его словам, больше занимает позицию в вопросах, связанных с Ближним Востоком, "несмотря на гибель сотен тысяч украинцев на поле боя". "Представляете, бои будут, захват Сум, уничтожение, полное поражение, начнется восстание, бунты начнутся, начнут грабить везде все. В Киеве пойдут на Банковую, в Днепре, Кривом Роге, Одессе восстанут. <…> Зеленский, видимо, даже не понимает, что может в ближайшее время начаться. Они думают, что они все контролируют в этом плане. Потеряете вы Сумы, все там будет потеряно. Вот классно получилось, правда? Нет, чтобы пойти на мирное соглашение, да и все. Вот молодец, Зеленский. Вот хорошо поработал", — заключил Соскин. На предыдущей неделе Министерство обороны сообщило, что подразделения группировки войск "Север" установили контроль над населенным пунктом Миропольское в Сумской области. В понедельник Апти Алаудинов, командир спецподразделения "Ахмат", заявил, что командование ВСУ направляет военных "в один конец" на передовые позиции в Сумской области, включая мобилизованных украинцев без какой-либо подготовки.

общество , мировая экономика, сумы, киев, ближний восток, олег соскин, апти алаудинов, всу