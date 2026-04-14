Колумбия готова обнулить пошлины на импорт некоторых товаров из Эквадора - 14.04.2026, ПРАЙМ
Колумбия готова обнулить пошлины на импорт некоторых товаров из Эквадора
2026-04-14T05:56+0300
2026-04-14T06:18+0300
экономика
мировая экономика
колумбия
эквадор
венесуэла
Экономика, Мировая экономика, КОЛУМБИЯ, ЭКВАДОР, ВЕНЕСУЭЛА
05:56 14.04.2026 (обновлено: 06:18 14.04.2026)
 
Колумбия готова обнулить пошлины на импорт некоторых товаров из Эквадора

Колумбия готова обнулить пошлины на импорт жизненно важных товаров из Эквадора

МЕХИКО, 14 апр - ПРАЙМ. Колумбия готова обнулить пошлины на импорт жизненно важных товаров из Эквадора, несмотря на торговый конфликт с этой страной и ранее объявленные ответные меры, заявил президент Колумбии Густаво Петро.
"Никаких 100-процентных пошлин нет, мы не настолько глупы. Всё, что необходимо для Колумбии, будет ввозиться с нулевой ставкой", - сказал Петро, выступая на заседании правительства.
По его словам, Богота при этом намерена поддержать национальных производителей: товары, которые ранее импортировались из Эквадора, должны производиться внутри страны, а власти готовы субсидировать сельское хозяйство, чтобы сделать такую продукцию более доступной.
Президент отметил, что излишки продукции, которые не смогут попасть на эквадорский рынок из-за тарифных ограничений, могут быть перенаправлены в Венесуэлу, где существует спрос.
Торговый конфликт между странами обострился в последние месяцы: ранее Эквадор ввел пошлины в 30% на колумбийские товары, которые затем были повышены. В ответ Колумбия также принимала ограничительные меры, включая приостановку экспорта электроэнергии.
Эквадор и Колумбия в последние месяцы находятся в состоянии торгового конфликта. Эквадорский президент Даниэль Нобоа ввел с 1 февраля пошлины в 30% на весь импорт из Колумбии из-за якобы нежелания последней совместно бороться с наркотрафиком на границе, затем они были повышены.
В ответ Колумбия ввела зеркальные меры и приняла решение о приостановке международных сделок по поставке электроэнергии в Эквадор. Это является чувствительным моментом для Эквадора, который каждый год испытывает проблемы с нехваткой энергомощностей в засушливый сезон.
 
ЭкономикаМировая экономикаКОЛУМБИЯЭКВАДОРВЕНЕСУЭЛА
 
 
