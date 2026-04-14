Колумбия готова обнулить пошлины на импорт некоторых товаров из Эквадора

2026-04-14T05:56+0300

МЕХИКО, 14 апр - ПРАЙМ. Колумбия готова обнулить пошлины на импорт жизненно важных товаров из Эквадора, несмотря на торговый конфликт с этой страной и ранее объявленные ответные меры, заявил президент Колумбии Густаво Петро. "Никаких 100-процентных пошлин нет, мы не настолько глупы. Всё, что необходимо для Колумбии, будет ввозиться с нулевой ставкой", - сказал Петро, выступая на заседании правительства. По его словам, Богота при этом намерена поддержать национальных производителей: товары, которые ранее импортировались из Эквадора, должны производиться внутри страны, а власти готовы субсидировать сельское хозяйство, чтобы сделать такую продукцию более доступной. Президент отметил, что излишки продукции, которые не смогут попасть на эквадорский рынок из-за тарифных ограничений, могут быть перенаправлены в Венесуэлу, где существует спрос. Торговый конфликт между странами обострился в последние месяцы: ранее Эквадор ввел пошлины в 30% на колумбийские товары, которые затем были повышены. В ответ Колумбия также принимала ограничительные меры, включая приостановку экспорта электроэнергии. Эквадор и Колумбия в последние месяцы находятся в состоянии торгового конфликта. Эквадорский президент Даниэль Нобоа ввел с 1 февраля пошлины в 30% на весь импорт из Колумбии из-за якобы нежелания последней совместно бороться с наркотрафиком на границе, затем они были повышены. В ответ Колумбия ввела зеркальные меры и приняла решение о приостановке международных сделок по поставке электроэнергии в Эквадор. Это является чувствительным моментом для Эквадора, который каждый год испытывает проблемы с нехваткой энергомощностей в засушливый сезон.

мировая экономика, колумбия, эквадор, венесуэла