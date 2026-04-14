Лихачев сообщил об обстрелах ЗАЭС после пасхального перемирия - 14.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Лихачев сообщил об обстрелах ЗАЭС после пасхального перемирия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/12/864666828_0:21:2985:1700_1920x0_80_0_0_d01891ffde31d1367092b39db353c0b6.jpg
https://1prime.ru/20260414/toplivo-869145298.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/12/864666828_127:0:2858:2048_1920x0_80_0_0_e57b323ccdf71ac5524b472f51e57e5a.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
16:25 14.04.2026
 
Лихачев сообщил об обстрелах ЗАЭС после пасхального перемирия

© РИА Новости . Алексей Даничев | Перейти в медиабанкГенеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев на церемонии закладки атомного ледокола "Сталинград" в Санкт-Петербурге
Генеральный директор госкорпорации Росатом Алексей Лихачев на церемонии закладки атомного ледокола Сталинград в Санкт-Петербурге - ПРАЙМ, 1920, 14.04.2026
Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев на церемонии закладки атомного ледокола "Сталинград" в Санкт-Петербурге. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
КАИР, 14 апр - ПРАЙМ. Ночь на Запорожской АЭС была непростой, после Пасхального перемирия возобновились обстрелы, заявил журналистам генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.
"Действительно, эта ночь была непростой, после Пасхального перемирия возобновились обстрелы, и одним из результатов таких обстрелов стала потеря энергоснабжения", - отметил Лихачев.
Он добавил, что персонал станции сработал блестяще, он сумел подключить ЗАЭС к электроснабжению от мобильных источников, используя дежурные дизельные генераторы.
"Это уже 14-я абсолютная потеря станцией энергоснабжения, один из периодов, продолжавшихся больше месяца, что является мировым рекордом. В очередной раз коллектив Запорожской АЭС продемонстрировал и высокий профессионализм, и очень высокую техническую готовность", - подчеркнул глава "Росатома".
Энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре - ПРАЙМ, 1920, 14.04.2026
На ЗАЭС заявили о достаточном запасе топлива для работы генераторов
08:58
 
Спецоперация на УкраинеАлексей ЛихачевЗапорожская АЭСРосатом
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала