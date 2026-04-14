Лихачев сообщил об обстрелах ЗАЭС после пасхального перемирия

Лихачев сообщил об обстрелах ЗАЭС после пасхального перемирия - 14.04.2026, ПРАЙМ

Лихачев сообщил об обстрелах ЗАЭС после пасхального перемирия

Ночь на Запорожской АЭС была непростой, после Пасхального перемирия возобновились обстрелы, заявил журналистам генеральный директор госкорпорации "Росатом"... | 14.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-14T16:25+0300

2026-04-14T16:25+0300

2026-04-14T16:25+0300

КАИР, 14 апр - ПРАЙМ. Ночь на Запорожской АЭС была непростой, после Пасхального перемирия возобновились обстрелы, заявил журналистам генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев. "Действительно, эта ночь была непростой, после Пасхального перемирия возобновились обстрелы, и одним из результатов таких обстрелов стала потеря энергоснабжения", - отметил Лихачев. Он добавил, что персонал станции сработал блестяще, он сумел подключить ЗАЭС к электроснабжению от мобильных источников, используя дежурные дизельные генераторы. "Это уже 14-я абсолютная потеря станцией энергоснабжения, один из периодов, продолжавшихся больше месяца, что является мировым рекордом. В очередной раз коллектив Запорожской АЭС продемонстрировал и высокий профессионализм, и очень высокую техническую готовность", - подчеркнул глава "Росатома".

алексей лихачев, запорожская аэс, росатом