Шульгинов: "Россети" оценили в 4,7 млрд руб ущерб от незаконного майнинга в 2025 году
МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Ущерб от незаконного майнинга в регионах, по подсчетам "Россетей", оценивается в 4,7 миллиарда рублей за 2025 год, заявил глава комитета Госдумы по энергетике Николай Шульгинов.
"На прошлой неделе ФНС озвучила предварительную сумму налогов, подлежащих к уплате майнерами за год, и она составляет около 600 миллионов рублей, при том, что при принятии закона о майнинге потенциально речь шла о миллиардах", - приводятся слова Шульгинова в сообщении комитета.
"Вклад майнинга в ВВП регионов и страны минимален, зато прямой ущерб сетевым компаниям и потребителям уже посчитан ПАО "Россети" и только за 2025 год уже 4,7 миллиарда рублей, что больше, чем за прошедшие пять лет вместе взятых", - добавил он.
В феврале прошлого года "Россети" сообщали, что ущерб компании от "черных" криптомайнеров превысил 1,3 миллиарда рублей в 2024 году, всего было пресечено 130 случаев незаконного присоединения к сетям.
Ранее во вторник Госдума приняла в первом чтении законопроект, вводящий административную ответственность за нелегальный майнинг цифровой валюты, в том числе штрафы до 10 миллионов рублей.
Также сообщалось, что кабмин внес в Госдуму законопроект о лишении свободы на срок до пяти лет за незаконный майнинг цифровой валюты, причинивший ущерб в особо крупном размере.
Правительство РФ в связи с прогнозируемым дефицитом электроэнергии с 1 января 2025 года до 15 марта 2031 года полностью запретило майнинг криптовалют в 10 субъектах РФ: Дагестан, Северная Осетия, Ингушетия, Чечня, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области.
В Забайкалье и Бурятии, а также на юге Иркутской области ранее действовали частичные ограничения: они вводились только с 15 ноября по 15 марта, то есть в осенне-зимний период, до 2031 года. Однако позднее в этих регионах запрет тоже был заменен на круглогодичный.