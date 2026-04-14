Нефтепровод через Хорватию предложили использовать Венгрии, заявил Мерц - 14.04.2026, ПРАЙМ
Нефтепровод через Хорватию предложили использовать Венгрии, заявил Мерц
2026-04-14T22:39+0300
Нефтепровод через Хорватию предложили использовать Венгрии, заявил Мерц

Мерц: Венгрии предложили использовать идущий через Хорватию нефтепровод вместо "Дружбы"

CC BY 2.0 / European People's Party/ISABEL INFANTES / Friedrich MerzКанцлер Германии Фридрих Мерц
МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Венгрии предложили использовать нефтепровод, проходящий через Хорватию, вместо "Дружбы".
Выборы в парламент Венгрии состоялись в воскресенье. По данным Венгерской избирательной комиссии, после подсчета 98,9% голосов партия "Тиса" во главе с Петером Мадьяром значительно опережает партию "Фидес" нынешнего премьера Виктора Орбана. По данным комиссии, "Тиса" получит 138 из 199 мест, что достаточно для конституционного большинства. Занимающая второе место "Фидес" должна получить 55 мест.
"Кстати, к Венгрии уже есть предложение использовать трубопровод, который проходит через Хорватию. Предыдущее правительство Венгрии это предложение не приняло. Я исхожу из того, что в этом отношении ситуация изменится, и что государство Венгрия больше не ищет такой близости с Россией", - заявил Мерц во время совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Берлине. Трансляция велась на сайте правительства ФРГ.
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в понедельник заявил, что Венгрию и Словакию хотят принудить покупать нефть по Адриатическому нефтепроводу вместо "Дружбы", но тот способен удовлетворить только одну седьмую часть спроса двух стран, так как его мощность 2,2 миллиона тонн нефти в год, а Будапешту и Братиславе нужно 14-15 миллионов тонн.
По его словам, Хорватия не проводила необходимых испытаний, "которые могли бы достаточно убедительно продемонстрировать реальную пропускную способность этого трубопровода".
Украина остановила транзит российской нефти по трубопроводу "Дружба" через украинскую территорию в Словакию и Венгрию 27 января, ссылаясь на его повреждения. Венгрия остановила поставки дизеля Украине, а затем заблокировала предоставление Киеву кредита от Евросоюза в 90 миллиардов евро и 20-й пакет санкций до возобновления прокачки нефти из РФ - это сделано в ответ на шантаж киевского режима, который по политическим причинам не возобновляет транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба".
