Ученые МФТИ создали модель, предсказывающую свойства нефти при ее добыче

2026-04-14T09:28+0300

МОСКВА, 13 апр - ПРАЙМ. Ученые Московского физико-технического института (МФТИ) создали модель и систему машинного обучения, которая очень точно предсказывает свойства нефти при ее добыче, это, по мнению разработчиков, позволит эффективнее добывать нефть, сообщили РИА Новости в пресс-службе МФТИ. Горная порода пронизана множеством мелких пор, внутри которых находятся нефть и вода. Их соотношение зависит от межфазного натяжения - силы, которая словно пленка удерживает от перемешивания две жидкости на границе их соприкосновения, пояснили в МФТИ. От величины межфазного натяжения зависит, как быстро пойдет добыча, сколько нефти удастся получить, и какой метод повышения нефтеотдачи лучше использовать. "Чтобы эффективно добывать нефть, нужно тратить время на подбор оптимальной солености воды и учитывать состав газа для конкретного месторождения. Наша модель существенно ускорит этот процесс", - рассказал Николай Кондратюк, исполнительный директор Центра вычислительной физики МФТИ, слова которого приведены в сообщении. Точно предсказать, как меняется межфазное натяжение в реальных составах нефти, разработанные ранее модели не могут - их погрешность достигает 40% а лабораторные эксперименты, которые могут ее определить, длятся месяцами, они слишком дороги и трудозатратны, отметили в МФТИ. Ученые Центра вычислительной физики МФТИ совместно с коллегами из Объединенного института высоких температур (ОИВТ) РАН, Тюменского нефтяного научного центра и других организаций создали многокомпонентную молекулярную модель, которая с использованием суперкомпьютера с точностью до 90% предсказывает, как именно меняется сила межфазного натяжения в зависимости от состава нефти, температуры, давления, растворенных газов и солей. Это позволяет предсказывать свойства нефти при условиях, которые трудно воспроизвести в лаборатории. Используя полученные данные, ученые применили методы машинного обучения, в итоге улучшив точность молекулярной модели. "Особенно актуальна модель для технологий закачки углекислого газа в пласт, где точное знание натяжения критически важно для прогноза вытеснения нефти. Первые прототипы уже успешно прошли испытания… В ближайшем будущем мы планируем адаптировать модель для тяжелых нефтей, а также исследовать поведение жидкостей в тончайших наноразмерных менисках внутри горных пород, отметил старший научный сотрудник Центра вычислительной физики МФТИ Илья Копаничук.

