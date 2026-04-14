МВФ на фоне блокады Ормуза предупредил об угрозе перебоев в экономике - 14.04.2026, ПРАЙМ
МВФ на фоне блокады Ормуза предупредил об угрозе перебоев в экономике
МВФ на фоне блокады Ормуза предупредил об угрозе перебоев в экономике - 14.04.2026, ПРАЙМ
МВФ на фоне блокады Ормуза предупредил об угрозе перебоев в экономике
Международный валютный фонд (МВФ) предупредил об угрозе еще большего ущерба нефтедобыче и переработке, а также длительных перебоев в мировой экономике в связи с | 14.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-14T16:23+0300
2026-04-14T16:23+0300
ВАШИНГТОН, 14 апр - ПРАЙМ. Международный валютный фонд (МВФ) предупредил об угрозе еще большего ущерба нефтедобыче и переработке, а также длительных перебоев в мировой экономике в связи с блокадой Ормузского пролива, следует из опубликованного доклада международной организации. "Более длительное закрытие Ормузского пролива и дальнейшее повреждение объектов добычи и переработки нефти привели бы к более глубоким и продолжительным сбоям в мировой экономике", - говорится в документе. Как отмечает МВФ, при неблагоприятном сценарии развития событий, предполагающем более резкий рост цен на энергоносители, повышение инфляционных ожиданий и ухудшение финансовых условий, мировой рост может снизиться до 2,5% в 2026 году, а инфляция может вырасти до 5,4%. При крайне неблагоприятном сценарии, при котором перебои с поставками энергии сохранятся и в 2027 году, мировой экономический рост снизится до 2% как 2026 году, так и в 2027 году, тогда как инфляция превысит 6%.
https://1prime.ru/20260414/neft-869153912.html
ормузский пролив
нефть, ормузский пролив, мвф, мировая экономика
Нефть, Ормузский пролив, МВФ, Мировая экономика
16:23 14.04.2026
 
МВФ на фоне блокады Ормуза предупредил об угрозе перебоев в экономике

МВФ на фоне блокады Ормуза предупредил об угрозе ущерба нефтедобыче и переработке

ВАШИНГТОН, 14 апр - ПРАЙМ. Международный валютный фонд (МВФ) предупредил об угрозе еще большего ущерба нефтедобыче и переработке, а также длительных перебоев в мировой экономике в связи с блокадой Ормузского пролива, следует из опубликованного доклада международной организации.
"Более длительное закрытие Ормузского пролива и дальнейшее повреждение объектов добычи и переработки нефти привели бы к более глубоким и продолжительным сбоям в мировой экономике", - говорится в документе.
Как отмечает МВФ, при неблагоприятном сценарии развития событий, предполагающем более резкий рост цен на энергоносители, повышение инфляционных ожиданий и ухудшение финансовых условий, мировой рост может снизиться до 2,5% в 2026 году, а инфляция может вырасти до 5,4%.
При крайне неблагоприятном сценарии, при котором перебои с поставками энергии сохранятся и в 2027 году, мировой экономический рост снизится до 2% как 2026 году, так и в 2027 году, тогда как инфляция превысит 6%.
МВФ прогнозирует рост цен на нефть в мире на 21,4% в 2026 году
НефтьОрмузский проливМВФМировая экономика
 
 
