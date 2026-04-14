Эксперт предсказал рост закупок КНР нефти у России из-за ситуации с Ираном

Продолжающаяся напряженность на Ближнем Востоке приведет к увеличению объемов закупок Китаем нефти и газа у России, заявил РИА Новости директор Центра...

2026-04-14T15:50+0300

МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Продолжающаяся напряженность на Ближнем Востоке приведет к увеличению объемов закупок Китаем нефти и газа у России, заявил РИА Новости директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин. "В этом году, вероятно, благодаря эффекту войны в Персидском заливе, мы увидим рост цен на энергоносители и переключение Китая на больший импорт нефти и газа из России", - сказал он в кулуарах XXVI апрельской международной научной конференции имени Е.Г. Ясина в НИУ ВШЭ. По его словам, "это можно предвидеть". "Если война затянется надолго и сохранится блокада Ормузского пролива, то тогда с какого-то момента Китай будет стремиться выбирать всю нефть, которая возможна, потому что залив в сумме давал Китаю 50% импорта нефти, энергоносителей", - добавил собеседник агентства. "То есть, в принципе, в таком случае в Китае будет острый энергетический кризис, и он будет готов, наверное, закупить всю российскую и центрально-азиатскую нефть, до которой дотянется", - считает эксперт. Иран и США 11 апреля начали переговоры в Исламабаде после того, как американский президент Дональд Трамп в ночь на 8 апреля заявил о достижении соглашения с Тегераном о прекращении огня на две недели. Но уже утром 12 апреля возглавлявший американскую делегацию Джей Ди Вэнс сообщил, что стороны не смогли прийти к соглашению. После этого Трамп заявил о начале морской блокады всех судов, выходящих и входящих в порты Ирана.

