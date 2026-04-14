https://1prime.ru/20260414/peskov-869150049.html
Песков ответил на вопрос о продлении лицензии США на продажу нефти
2026-04-14T12:53+0300
энергетика
нефть
россия
сша
дмитрий песков
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/1a/851800067_0:195:2949:1853_1920x0_80_0_0_eb54dcb0137bbc0bb95e5e7092c3d462.jpg
МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что никаких объявлений со стороны США по поводу продления лицензии на продажу российской нефти не делалось. "Нет, никаких объявлений на этот счет не делалось", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, известно ли Кремлю о продлении лицензии США на продажу нефти и нефтепродуктов из России, которая истекла 11 апреля.Власти США в марте попытались сбить нефтяные цены, взлетевшие из-за нападения Штатов с Израилем на Иран. Сначала Вашингтон вывел из-под санкций покупку Индией российской нефти, которая была погружена на танкеры до 5 марта. А затем вообще всю российскую нефть и нефтепродукты, погруженные на суда по состоянию на 12 марта.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/1a/851800067_108:0:2839:2048_1920x0_80_0_0_0473ec44ef8a488834e4f5985c43d5a3.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Песков: США не делали объявлений о продлении лицензии на продажу нефти из России