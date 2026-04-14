Песков ответил на вопрос о продлении лицензии США на продажу нефти - 14.04.2026, ПРАЙМ
Песков ответил на вопрос о продлении лицензии США на продажу нефти
2026-04-14T12:53+0300
2026-04-14T13:07+0300
12:53 14.04.2026 (обновлено: 13:07 14.04.2026)
 
Песков ответил на вопрос о продлении лицензии США на продажу нефти

Песков: США не делали объявлений о продлении лицензии на продажу нефти из России

МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что никаких объявлений со стороны США по поводу продления лицензии на продажу российской нефти не делалось.
"Нет, никаких объявлений на этот счет не делалось", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, известно ли Кремлю о продлении лицензии США на продажу нефти и нефтепродуктов из России, которая истекла 11 апреля.
Власти США в марте попытались сбить нефтяные цены, взлетевшие из-за нападения Штатов с Израилем на Иран. Сначала Вашингтон вывел из-под санкций покупку Индией российской нефти, которая была погружена на танкеры до 5 марта. А затем вообще всю российскую нефть и нефтепродукты, погруженные на суда по состоянию на 12 марта.
 
