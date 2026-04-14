Россия и Индонезия обсудили разведку, добычу и хранение энергоресурсов - 14.04.2026, ПРАЙМ
Энергетика
Россия и Индонезия обсудили разведку, добычу и хранение энергоресурсов
МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Министр энергетики РФ Сергей Цивилев и министр энергетики и минеральных ресурсов Республики Индонезия Бахлил Лахадалия в ходе рабочей встречи рассмотрели вопросы разведки, добычи и хранения энергоресурсов, сообщило Минэнерго РФ. "Были рассмотрены вопросы разведки, добычи и хранения энергоресурсов", - говорится в сообщении министерства. Как отметили в Минэнерго РФ, ключевой темой встречи стала возможность расширения поставок в Индонезию нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа. "Россия зарекомендовала себя как надежный и ответственный партнер, неизменно выполняющий взятые на себя обязательства", - подчеркнул Цивилев. Министр энергетики РФ также отметил готовность российской стороны предложить индонезийским партнерам комплексный подход к обеспечению надежного энергоснабжения страны. В министерстве также сообщили, что стороны уделили внимание взаимодействию в сфере электроэнергетики и сотрудничества в области использования мирного атома. Ранее во вторник министр энергетики и минеральных ресурсов Индонезии Бахлил Лахадалия заявил, что Индонезия и Россия договорились о поставках нефти и газа из России по итогам переговоров в Москве. Нефтеперерабатывающие заводы индонезийской государственной компании Pertamina могут перерабатывать российскую нефть, заявил во вторник корпоративный секретарь дочерней структуры Pertamina Роберт Думатубун.
18:01 14.04.2026
 
Россия и Индонезия обсудили разведку, добычу и хранение энергоресурсов

© РИА Новости . Илья Наймушин
Государственный флаг России - ПРАЙМ, 14.04.2026
Государственный флаг России. Архивное фото
В Индонезии заявили, что НПЗ готовы перерабатывать российскую нефть
