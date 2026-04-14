Россия и Индонезия обсудили разведку, добычу и хранение энергоресурсов
Россия и Индонезия обсудили разведку, добычу и хранение энергоресурсов - 14.04.2026, ПРАЙМ
Россия и Индонезия обсудили разведку, добычу и хранение энергоресурсов
Министр энергетики РФ Сергей Цивилев и министр энергетики и минеральных ресурсов Республики Индонезия Бахлил Лахадалия в ходе рабочей встречи рассмотрели... | 14.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-14T18:01+0300
2026-04-14T18:01+0300
2026-04-14T18:01+0300
МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Министр энергетики РФ Сергей Цивилев и министр энергетики и минеральных ресурсов Республики Индонезия Бахлил Лахадалия в ходе рабочей встречи рассмотрели вопросы разведки, добычи и хранения энергоресурсов, сообщило Минэнерго РФ. "Были рассмотрены вопросы разведки, добычи и хранения энергоресурсов", - говорится в сообщении министерства. Как отметили в Минэнерго РФ, ключевой темой встречи стала возможность расширения поставок в Индонезию нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа. "Россия зарекомендовала себя как надежный и ответственный партнер, неизменно выполняющий взятые на себя обязательства", - подчеркнул Цивилев. Министр энергетики РФ также отметил готовность российской стороны предложить индонезийским партнерам комплексный подход к обеспечению надежного энергоснабжения страны. В министерстве также сообщили, что стороны уделили внимание взаимодействию в сфере электроэнергетики и сотрудничества в области использования мирного атома. Ранее во вторник министр энергетики и минеральных ресурсов Индонезии Бахлил Лахадалия заявил, что Индонезия и Россия договорились о поставках нефти и газа из России по итогам переговоров в Москве. Нефтеперерабатывающие заводы индонезийской государственной компании Pertamina могут перерабатывать российскую нефть, заявил во вторник корпоративный секретарь дочерней структуры Pertamina Роберт Думатубун.
газ, нефть, рф, индонезия, москва, сергей цивилев, pertamina
Энергетика, Газ, Нефть, РФ, ИНДОНЕЗИЯ, МОСКВА, Сергей Цивилев, Pertamina
Россия и Индонезия обсудили разведку, добычу и хранение энергоресурсов
Минэнерго: Россия и Индонезия обсудили разведку, добычу и хранение энергоресурсов