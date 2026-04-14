Российский рынок акций во вторник притормозил в снижении - 14.04.2026, ПРАЙМ
Российский рынок акций во вторник притормозил в снижении
Российский рынок акций во вторник притормозил в снижении

Российский рынок акций во вторник слегка повысился после четырех подряд сессий снижения

МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию вторника слегка повысился после четырех подряд сессий снижения, следует из данных Московской биржи.
Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов повысился на 0,10%, до 2725,51 пункта, индекс Мосбиржи в юанях вырос на 1,24% - до 1137,95 пункта, долларовый РТС - на 0,63%, до 1131,92 пункта.
С 19.00 до 23.50 на фондовой секции Мосбиржи проходит вечерняя торговая сессия, в ходе которой не отмечается существенного изменения динамики индекса.
Индекс Мосбиржи за четыре предыдущих основных сессии суммарно упал на 2,67%.
Боковик
Российский рынок акций в основные торги вторника продемонстрировал разнонаправленные колебания в узком коридоре. По итогам дня он слегка повысился – после четырех подряд сессий снижения. Индекс Мосбиржи остался выше психологической отметки 2700 пунктов, хотя в ходе дня и обновил минимум с 15 января, упав до 2703,17 пункта.
"Динамика торгов на российском рынке сегодня вновь была невнятной. Обороты торгов невысоки. Дефицит драйверов, геополитическая неопределенность, налоговые обсуждения, крепкий рубль и волатильность сырьевых цен не вселяют уверенности в покупателей", - комментирует Андрей Смирнов из "БКС Мир инвестиций".
"С другой стороны, для активных продаж тоже поводов нет. Индекс Мосбиржи остается зажатым в области 2700-2750 пунктов", - добавил он.
В частности, на Мосбирже подорожали бумаги "Полюса" (+3,4%), "Яндекса" (+2,3%), "Циана" (+2,2%), ЮГК (+2%). Снизились в цене акции "Русала" (-2,6), "Совкомфлота" (-1,6%), МКБ (-6,8%), "Роснефти" (-1,4%).
Стоимость нефти к 19.39 мск падала на 4,3% - до 95,1 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,3% - до 98,1 пункта.
Прогнозы
Позитивные якоря для российского рынка — золото, структурный переток из вкладов в рынок, дивидендный календарь, который в апреле становится всё насыщеннее, однако они пока не перевешивают, рассуждает Владислав Силаев из УК "Альфа-Капитал".
"Ключевой разворотный сигнал — исход переговоров по Ирану 16-го апреля и заседание ЦБ РФ по ключевой ставке 24 апреля. До прояснения хотя бы одного из этих вопросов индекс Мосбиржи будет работать в диапазоне 2700–2740 пунктов в условиях ограниченного спроса на риск", - резюмирует он.
По оценкам Смирнова из "БКС Мир инвестиций", без ярких новостей индекс Мосбиржи пока продолжит консолидироваться над ключевым уровнем 2700 пунктов.
