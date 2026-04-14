Танкер, находящийся под санкциями, прошел через Ормузский пролив, пишут СМИ - 14.04.2026, ПРАЙМ
Танкер, находящийся под санкциями, прошел через Ормузский пролив, пишут СМИ
2026-04-14T12:26+0300
Нефть, США, Ормузский пролив, Тегеран, Дональд Трамп, Джей Ди Вэнс
Танкеры вблизи Ормузского пролива. Архивное фото
МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Связанный с Китаем танкер, находящийся под санкциями США, прошел через Ормузский пролив, несмотря на блокаду пролива со стороны Вашингтона, пишет агентство Блумберг.
Центральное командование ВС США (CENTCOM) вечером в понедельник приступило к блокаде Ормузского пролива, исполняя поручение президента США Дональда Трампа после провала переговоров Вашингтона и Тегерана.
"Танкер, связанный с Китаем и попавший под санкции США, выходит из Ормузского пролива в Оманский залив", - пишет агентство.
По данным агентства, это была вторая попытка танкера пройти через Ормузский пролив; первая попытка была приостановлена из-за вступления в силу блокады пролива США в понедельник, после чего судно было вынуждено развернуться, но через несколько часов повторило попытку.
Танкер Rich Starry, ранее известный как Full Star, попал под американские санкции в 2023 году за содействие Тегерану в обходе энергетических санкций, говорится в материале.
Также в проливе находился другой танкер - Elpis, направлявшийся в Оманский залив в момент введения блокады, сообщает Блумберг. В прошлом году судно попало под санкции США под прежним названием Chamtang из-за связей с торговлей иранской нефтью, говорится также в сообщении.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщалось о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществлял ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Это привело к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилось на уровне экспорта и добычи нефти стран региона.
Иран и США 11 апреля начали переговоры в Исламабаде после того, как президент США Дональд Трамп в ночь на 8 апреля заявил о достижении соглашения с Тегераном о прекращении огня на две недели. Но уже утром 12 апреля возглавлявший американскую делегацию вице-президент Джей Ди Вэнс сообщил, что стороны не смогли прийти к соглашению. Трамп после этого сообщил о начале морской блокады всех судов, выходящих и входящих в порты Ирана.
 
