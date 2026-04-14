https://1prime.ru/20260414/ssha-869138891.html

В США предупредили о росте цены на бензин

2026-04-14T00:57+0300

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869138891.jpg?1776117421

ВАШИНГТОН, 14 апр - ПРАЙМ. Глава минэнерго США Крис Райт предупредил американцев, что цена на бензин в стране, приближающаяся к антирекорду администрации Джо Байдена, продолжит расти еще "несколько недель", пообещав "творческий подход" Белого дома к контролю за стоимостью топлива, передает корреспондент РИА Новости. "Мы увидим высокие цены на энергоносители, знаете. Может быть, даже увидим рост. Пока проход судов через Ормузский пролив не достигнет ощутимого показателя. К тому времени, вероятно, цена станет пиковой. Вероятно, в течение следующих нескольких недель", - сказал Райт на экономической конференции издания Semafor в Вашингтоне. Райт предупредил американцев, что перед снижением цены на бензин, которая уже достигла второго в истории значения, произойдет ее повышение. "Она вырастет, прежде чем понизится", - предупредил Райт. "Зависит от того, как будет развиваться конфликт", - сказал министр. Он пообещал, что Белый дом будет творчески подходить к попыткам контроля цен. "Есть ряд креативных вещей, есть такие, которые мы уже сделали", - добавил Райт. По словам министра, американский лидер Дональд Трамп понимал, что операция против Ирана повлечет "в краткосрочной перспективе" перебои в поставках нефти. Самым дорогим бензин был в Штатах при Байдене летом 2022 года, средняя цена по стране за галлон (около 3,8 литра) тогда превысила 5 долларов. В своей предвыборной кампании Трамп активно критиковал демократа за сложившуюся ситуацию. Предыдущим антирекордом было 4,1 доллара за галлон в июле 2008 года. Нынешняя средняя цена составляет 4,125 доллара, поднявшись на 40% за два месяца, в нескольких штатах бензин дороже 5 долларов.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, ормузский пролив, вашингтон, иран, дональд трамп, джо байден