Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СберСтрахование жизни рассказало о выплатах заемщикам за первый квартал - 14.04.2026, ПРАЙМ
СберСтрахование жизни рассказало о выплатах заемщикам за первый квартал
2026-04-14T16:18+0300
СберСтрахование жизни, РОССИЯ, страхование
МОСКВА, 14 апр – ПРАЙМ. СберСтрахование жизни с января по март 2026 года помогло застрахованным заёмщикам и их семьям погасить ипотечные и кредитные обязательства на 5,5 миллиарда рублей. По сравнению с первым кварталом 2025 года объём выплат вырос на 12%, сообщила страховая компания.
Наибольший объём средств был направлен на закрытие обязательств заёмщиков из Ростовской области, Башкирии, Краснодара, Приморья, Забайкалья, Кемеровской области, а также Москвы и Санкт-Петербурга.
На погашение потребительских кредитов и кредитных карт заёмщиков Сбера страховая компания направила 2,1 миллиарда рублей — это 23,8 тысячи страховых случаев, связанных со здоровьем и жизнью. Выплаты по кредитному страхованию жизни заёмщики получают всего за 5 минут в случае временной нетрудоспособности (например, травмы или болезни), а также ухода из жизни. Например, житель Иркутской области по страховке в рамках потребительского кредита получил быструю выплату на сумму 244 тысячи рублей в связи с больничным. Средства ушли на погашение оставшегося долга. А житель из Амурской области получил за 5 минут выплату на сумму 110 тысяч рублей по страховке, которую подключал к кредитной карте. Страховым случаем также стал больничный из-за травмы. Часть выплаты клиент направил на погашение кредитной карты, а другую часть — на лечение.
Кроме того, СберСтрахование жизни с начала года погасило 2,8 тысячи ипотечных кредитов заёмщиков на сумму 3,4 миллиарда рублей. Выплаты по страховым случаям в рамках ипотечного страхования жизни компания осуществляет в течение 5 дней. Например, страховая компания закрыла ипотеку жительнице Московской области в размере более 9 миллионов рублей в связи с инвалидностью второй группы, а также погасила ипотеку жителю Ростовской области на сумму более 8 миллионов рублей и жительнице Якутии — на сумму 6 миллионов рублей.
Подать заявление на выплату при наступлении страхового события можно в мобильном приложении "СберБанк Онлайн" в разделе "Страхование" или на сайте СберСтрахования жизни за считаные минуты. ​
