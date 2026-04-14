https://1prime.ru/20260414/strakhovanie-869154191.html

СберСтрахование жизни рассказало о выплатах заемщикам за первый квартал - 14.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-14T16:18+0300

сберстрахование жизни

россия

страхование

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/19/859927603_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_b307da70980d77b3fda7e1785ab56b80.jpg

МОСКВА, 14 апр – ПРАЙМ. СберСтрахование жизни с января по март 2026 года помогло застрахованным заёмщикам и их семьям погасить ипотечные и кредитные обязательства на 5,5 миллиарда рублей. По сравнению с первым кварталом 2025 года объём выплат вырос на 12%, сообщила страховая компания.Наибольший объём средств был направлен на закрытие обязательств заёмщиков из Ростовской области, Башкирии, Краснодара, Приморья, Забайкалья, Кемеровской области, а также Москвы и Санкт-Петербурга.На погашение потребительских кредитов и кредитных карт заёмщиков Сбера страховая компания направила 2,1 миллиарда рублей — это 23,8 тысячи страховых случаев, связанных со здоровьем и жизнью. Выплаты по кредитному страхованию жизни заёмщики получают всего за 5 минут в случае временной нетрудоспособности (например, травмы или болезни), а также ухода из жизни. Например, житель Иркутской области по страховке в рамках потребительского кредита получил быструю выплату на сумму 244 тысячи рублей в связи с больничным. Средства ушли на погашение оставшегося долга. А житель из Амурской области получил за 5 минут выплату на сумму 110 тысяч рублей по страховке, которую подключал к кредитной карте. Страховым случаем также стал больничный из-за травмы. Часть выплаты клиент направил на погашение кредитной карты, а другую часть — на лечение.Кроме того, СберСтрахование жизни с начала года погасило 2,8 тысячи ипотечных кредитов заёмщиков на сумму 3,4 миллиарда рублей. Выплаты по страховым случаям в рамках ипотечного страхования жизни компания осуществляет в течение 5 дней. Например, страховая компания закрыла ипотеку жительнице Московской области в размере более 9 миллионов рублей в связи с инвалидностью второй группы, а также погасила ипотеку жителю Ростовской области на сумму более 8 миллионов рублей и жительнице Якутии — на сумму 6 миллионов рублей.Подать заявление на выплату при наступлении страхового события можно в мобильном приложении "СберБанк Онлайн" в разделе "Страхование" или на сайте СберСтрахования жизни за считаные минуты. ​

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

