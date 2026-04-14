На Краснодарской ТЭЦ запустили модернизированный энергоблок - 14.04.2026, ПРАЙМ
На Краснодарской ТЭЦ запустили модернизированный энергоблок
На Краснодарской ТЭЦ запустили модернизированный энергоблок - 14.04.2026, ПРАЙМ
На Краснодарской ТЭЦ запустили модернизированный энергоблок
Модернизированный энергоблок мощностью 150 МВт на Краснодарской ТЭЦ запущен в работу, это второй проект, реализованный на предприятии с использованием механизма | 14.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-14T18:17+0300
2026-04-14T18:17+0300
МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Модернизированный энергоблок мощностью 150 МВт на Краснодарской ТЭЦ запущен в работу, это второй проект, реализованный на предприятии с использованием механизма государственной поддержки ДПМ-2, сообщили в "Лукойле". "​​На Краснодарской ТЭЦ "Лукойла" запущен после комплексной модернизации энергоблок мощностью 150 МВт - это второй проект, реализованный на предприятии с использованием механизма государственной поддержки ДПМ-2", - сказано в сообщении. Ввод объекта в эксплуатацию позволит не только эффективно обеспечить растущий спрос на электрическую и тепловую энергию в Краснодаре, но и значительно улучшить экологические показатели предприятия, добавили в компании. Ранее в апреле правительственная комиссия по электроэнергетике приняла решение о строительстве паросиловой установки мощностью 150 МВт на площадке Краснодарской ТЭЦ. Также в декабре кабмин утверждал строительство третьего энергоблока Краснодарской ТЭЦ с окончанием в ноябре 2028 года, однако в январе правительство исключило из списка проектов модернизации генерирующих объектов третий блок Краснодарской ТЭЦ. Краснодарская ТЭЦ принадлежит "Лукойл-Кубаньэнерго". С 1 апреля 2026 года "Лукойл-Кубаньэнерго" является дочерним обществом компании "ЭЛ5-Энерго", которая также является активом "Лукойла".
18:17 14.04.2026
 
На Краснодарской ТЭЦ запустили модернизированный энергоблок

На Краснодарской ТЭЦ запустили модернизированный энергоблок мощностью 150 МВт

МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Модернизированный энергоблок мощностью 150 МВт на Краснодарской ТЭЦ запущен в работу, это второй проект, реализованный на предприятии с использованием механизма государственной поддержки ДПМ-2, сообщили в "Лукойле".
"​​На Краснодарской ТЭЦ "Лукойла" запущен после комплексной модернизации энергоблок мощностью 150 МВт - это второй проект, реализованный на предприятии с использованием механизма государственной поддержки ДПМ-2", - сказано в сообщении.
Ввод объекта в эксплуатацию позволит не только эффективно обеспечить растущий спрос на электрическую и тепловую энергию в Краснодаре, но и значительно улучшить экологические показатели предприятия, добавили в компании.
Ранее в апреле правительственная комиссия по электроэнергетике приняла решение о строительстве паросиловой установки мощностью 150 МВт на площадке Краснодарской ТЭЦ.
Также в декабре кабмин утверждал строительство третьего энергоблока Краснодарской ТЭЦ с окончанием в ноябре 2028 года, однако в январе правительство исключило из списка проектов модернизации генерирующих объектов третий блок Краснодарской ТЭЦ.
Краснодарская ТЭЦ принадлежит "Лукойл-Кубаньэнерго". С 1 апреля 2026 года "Лукойл-Кубаньэнерго" является дочерним обществом компании "ЭЛ5-Энерго", которая также является активом "Лукойла".
РОССИЯКРАСНОДАРЛукойлЭЛ5-Энерго
 
 
