https://1prime.ru/20260414/tets-869160050.html
На Краснодарской ТЭЦ запустили модернизированный энергоблок
2026-04-14T18:17+0300
россия
краснодар
лукойл
эл5-энерго
https://cdnn.1prime.ru/img/77122/16/771221654_0:156:1500:1000_1920x0_80_0_0_8897fb632c22ea86609e96e9892d2be0.jpg
МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Модернизированный энергоблок мощностью 150 МВт на Краснодарской ТЭЦ запущен в работу, это второй проект, реализованный на предприятии с использованием механизма государственной поддержки ДПМ-2, сообщили в "Лукойле". "На Краснодарской ТЭЦ "Лукойла" запущен после комплексной модернизации энергоблок мощностью 150 МВт - это второй проект, реализованный на предприятии с использованием механизма государственной поддержки ДПМ-2", - сказано в сообщении. Ввод объекта в эксплуатацию позволит не только эффективно обеспечить растущий спрос на электрическую и тепловую энергию в Краснодаре, но и значительно улучшить экологические показатели предприятия, добавили в компании. Ранее в апреле правительственная комиссия по электроэнергетике приняла решение о строительстве паросиловой установки мощностью 150 МВт на площадке Краснодарской ТЭЦ. Также в декабре кабмин утверждал строительство третьего энергоблока Краснодарской ТЭЦ с окончанием в ноябре 2028 года, однако в январе правительство исключило из списка проектов модернизации генерирующих объектов третий блок Краснодарской ТЭЦ. Краснодарская ТЭЦ принадлежит "Лукойл-Кубаньэнерго". С 1 апреля 2026 года "Лукойл-Кубаньэнерго" является дочерним обществом компании "ЭЛ5-Энерго", которая также является активом "Лукойла".
краснодар
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/77122/16/771221654_167:0:1500:1000_1920x0_80_0_0_e029097f2ea4c3cd851debbbe6b78cb8.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
