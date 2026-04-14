Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В шести областях Украины часть абонентов остаются без света - 14.04.2026, ПРАЙМ
В шести областях Украины часть абонентов остаются без света
В шести областях Украины часть абонентов остаются без света - 14.04.2026, ПРАЙМ
В шести областях Украины часть абонентов остаются без света
Часть абонентов в шести областях Украины остаются без электроснабжения из-за повреждения энергетической инфраструктуры, сообщила во вторник украинская... | 14.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-14T10:58+0300
2026-04-14T10:58+0300
МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Часть абонентов в шести областях Украины остаются без электроснабжения из-за повреждения энергетической инфраструктуры, сообщила во вторник украинская национальная энергетическая компания "Укрэнерго". "Есть обесточивания в Одесской, Запорожской (подконтрольной Киеву части – ред.), Днепропетровской, Херсонской (подконтрольной Киеву части – ред.), Николаевской и Харьковской областях", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале компании. По информации компании, это связано с повреждением энергетической инфраструктуры. Министр энергетики и первый вице-премьер Украины Денис Шмыгаль 16 января заявил, что в украинской энергетической сфере действует режим чрезвычайной ситуации. Директор украинской энергокомпании Yasno (входит в энергохолдинг ДТЭК) Сергей Коваленко заявил, что свет на Украине могут отключать более чем на 16 часов в сутки.
украина, киев, денис шмыгаль, укрэнерго
УКРАИНА, Киев, Денис Шмыгаль, Укрэнерго
10:58 14.04.2026
 
В шести областях Украины часть абонентов остаются без света

"Укрэнерго": часть абонентов в шести областях Украины остаются без электроснабжения

МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Часть абонентов в шести областях Украины остаются без электроснабжения из-за повреждения энергетической инфраструктуры, сообщила во вторник украинская национальная энергетическая компания "Укрэнерго".
"Есть обесточивания в Одесской, Запорожской (подконтрольной Киеву части – ред.), Днепропетровской, Херсонской (подконтрольной Киеву части – ред.), Николаевской и Харьковской областях", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале компании.
По информации компании, это связано с повреждением энергетической инфраструктуры.
Министр энергетики и первый вице-премьер Украины Денис Шмыгаль 16 января заявил, что в украинской энергетической сфере действует режим чрезвычайной ситуации. Директор украинской энергокомпании Yasno (входит в энергохолдинг ДТЭК) Сергей Коваленко заявил, что свет на Украине могут отключать более чем на 16 часов в сутки.
 
УКРАИНАКиевДенис ШмыгальУкрэнерго
 
 
