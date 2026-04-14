В шести областях Украины часть абонентов остаются без света
2026-04-14T10:58+0300
МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Часть абонентов в шести областях Украины остаются без электроснабжения из-за повреждения энергетической инфраструктуры, сообщила во вторник украинская национальная энергетическая компания "Укрэнерго". "Есть обесточивания в Одесской, Запорожской (подконтрольной Киеву части – ред.), Днепропетровской, Херсонской (подконтрольной Киеву части – ред.), Николаевской и Харьковской областях", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале компании. По информации компании, это связано с повреждением энергетической инфраструктуры. Министр энергетики и первый вице-премьер Украины Денис Шмыгаль 16 января заявил, что в украинской энергетической сфере действует режим чрезвычайной ситуации. Директор украинской энергокомпании Yasno (входит в энергохолдинг ДТЭК) Сергей Коваленко заявил, что свет на Украине могут отключать более чем на 16 часов в сутки.
