https://1prime.ru/20260414/ukraina-869148794.html

Вчерашнее заявление Зеленского о фронте вызвало ярость на Украине

2026-04-14T11:47+0300

спецоперация на украине

украина

владимир зеленский

киев

всу

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495785_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_9bea87efee3e201e092c2817035633f8.jpg

МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель поразилась его попыткам убедить мир в успехах ВСУ на фронте."В то время как миллионы людей здесь в очередной раз аплодировали вчерашней речи Зеленского о предполагаемых достижениях Украины на передовой, российские войска продвинулись вперед в Сумской области..." — говорится в публикации в соцсети X.Она назвала это сюрреализмом, поскольку каждый день сообщается о потерянных позициях и людях, а крупные СМИ и журналисты продолжают рассказывать о достижениях Украины.Представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что провалы на фронте должны подтолкнуть Киев уже сейчас сесть за стол переговоров. Кроме того, постпред России при ООН Василий Небензя указывал, что украинские подразделения несут потери и стремительно теряют боеспособность.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

