Вчерашнее заявление Зеленского о фронте вызвало ярость на Украине
Мендель поразилась словам Зеленского о положении Украины на фронте
© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonВладимир Зеленский
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель поразилась его попыткам убедить мир в успехах ВСУ на фронте.
"В то время как миллионы людей здесь в очередной раз аплодировали вчерашней речи Зеленского о предполагаемых достижениях Украины на передовой, российские войска продвинулись вперед в Сумской области..." — говорится в публикации в соцсети X.
"В то время как миллионы людей здесь в очередной раз аплодировали вчерашней речи Зеленского о предполагаемых достижениях Украины на передовой, российские войска продвинулись вперед в Сумской области..." — говорится в публикации в соцсети X.
Она назвала это сюрреализмом, поскольку каждый день сообщается о потерянных позициях и людях, а крупные СМИ и журналисты продолжают рассказывать о достижениях Украины.
Представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что провалы на фронте должны подтолкнуть Киев уже сейчас сесть за стол переговоров. Кроме того, постпред России при ООН Василий Небензя указывал, что украинские подразделения несут потери и стремительно теряют боеспособность.
Представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что провалы на фронте должны подтолкнуть Киев уже сейчас сесть за стол переговоров. Кроме того, постпред России при ООН Василий Небензя указывал, что украинские подразделения несут потери и стремительно теряют боеспособность.