https://1prime.ru/20260414/usa-869158900.html

В США бензин продолжает дешеветь на фоне попыток договориться с Ираном

2026-04-14T17:46+0300

нефть

мировая экономика

сша

иран

вашингтон

дональд трамп

джей ди вэнс

https://cdnn.1prime.ru/img/84142/49/841424962_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_8ddda188bd03bbf15f11f097a4d12906.jpg

ВАШИНГТОН, 14 апр – ПРАЙМ. Средняя цена на бензин в США продолжает незначительное снижение на фоне попыток Вашингтона и Тегерана достичь соглашения по ситуации на Ближнем Востоке, выяснило во вторник РИА Новости, изучив данные Американской автомобильной ассоциации. В среднем по стране цена галлона бензина самой распространенной категории Regular (аналог российского А-92) снизилась почти на цент. Теперь она составляет 4,118 доллара за галлон (3,8 литра) или около 82,5 рубля за литр. Более дорогие марки бензина также подешевели, но их снижение исчисляется в десятых долях цента. В частности, галлон премиального топлива теперь стоит 4,992 доллара, или около 99,8 рублей за литр. Лидировать в плане цен продолжает Калифорния, где галлон бензина теперь стоит 5,884 доллара (117,5 рубля за литр). На Гавайях и в штате Вашингтон этот показатель значительно превышает отметку в 5 долларов, а в штатах Орегон, Невада и Аризона приближается к ней. Дешевле всего бензин стоит в Оклахоме – 3,442 доллара за галлон (68,84 рубля за литр). Иран и США 11 апреля начали переговоры в Исламабаде после того, как президент США Дональд Трамп в ночь на 8 апреля заявил о достижении соглашения с Тегераном о прекращении огня на две недели. Утром 12 апреля глава американской делегации, вице-президент Джей Ди Вэнс сообщил, что Иран и США не смогли прийти к соглашению в ходе длительных переговоров и делегация Штатов вернется домой без сделки. Трамп 12 апреля также заявил, что США начнут блокаду всех судов, пытающихся войти в Ормузский пролив и выйти из него. Он также поручил ВМС США отслеживать и перехватывать все суда, которые платили Ирану за проход через пролив.

https://1prime.ru/20260414/kallas-869156081.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

