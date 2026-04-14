США продлили разрешение на операции с рядом структур "Лукойла" в Болгарии
США продлили разрешение на операции с рядом структур "Лукойла" в Болгарии - 14.04.2026, ПРАЙМ
США продлили разрешение на операции с рядом структур "Лукойла" в Болгарии
Власти Соединенных Штатов продлили разрешение на операции с рядом структур "Лукойла" в Болгарии до 29 октября, следует из опубликованной генеральной лицензии... | 14.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-14T17:53+0300
2026-04-14T17:53+0300
2026-04-14T17:53+0300
ВАШИНГТОН, 14 апр - ПРАЙМ. Власти Соединенных Штатов продлили разрешение на операции с рядом структур "Лукойла" в Болгарии до 29 октября, следует из опубликованной генеральной лицензии американского минфина. "За исключением случаев, предусмотренных в пункте (b) настоящей генеральной лицензии, все транзакции, запрещенные указом президента 14024, с участием следующих организаций разрешаются до... 29 октября 2026 года", - говорится в документе. Перечисленные далее организации включают компании Lukoil Bulgaria EOOD, Lukoil Neftochim Burgas JSC, компания по заправке самолетов Lukoil Aviation Bulgaria EOOD и Lukoil Bunker Bulgaria EOOD.
болгария
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, лукойл, болгария, сша
Мировая экономика, Лукойл, БОЛГАРИЯ, США
США продлили разрешение на операции с рядом структур "Лукойла" в Болгарии
США продлили разрешение на операции с рядом структур "Лукойла" в Болгарии до 29 октября