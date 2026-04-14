США продлили разрешение на операции с рядом структур "Лукойла" в Болгарии - 14.04.2026, ПРАЙМ
США продлили разрешение на операции с рядом структур "Лукойла" в Болгарии
США продлили разрешение на операции с рядом структур "Лукойла" в Болгарии - 14.04.2026, ПРАЙМ
США продлили разрешение на операции с рядом структур "Лукойла" в Болгарии
Власти Соединенных Штатов продлили разрешение на операции с рядом структур "Лукойла" в Болгарии до 29 октября, следует из опубликованной генеральной лицензии... | 14.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-14T17:53+0300
2026-04-14T17:53+0300
мировая экономика
лукойл
болгария
сша
ВАШИНГТОН, 14 апр - ПРАЙМ. Власти Соединенных Штатов продлили разрешение на операции с рядом структур "Лукойла" в Болгарии до 29 октября, следует из опубликованной генеральной лицензии американского минфина. "За исключением случаев, предусмотренных в пункте (b) настоящей генеральной лицензии, все транзакции, запрещенные указом президента 14024, с участием следующих организаций разрешаются до... 29 октября 2026 года", - говорится в документе. Перечисленные далее организации включают компании Lukoil Bulgaria EOOD, Lukoil Neftochim Burgas JSC, компания по заправке самолетов Lukoil Aviation Bulgaria EOOD и Lukoil Bunker Bulgaria EOOD.
болгария
сша
ПРАЙМ
мировая экономика, лукойл, болгария, сша
Мировая экономика, Лукойл, БОЛГАРИЯ, США
17:53 14.04.2026
 
США продлили разрешение на операции с рядом структур "Лукойла" в Болгарии

США продлили разрешение на операции с рядом структур "Лукойла" в Болгарии до 29 октября

© РИА Новости . Алексей Даничев | Перейти в медиабанкСтенд компании "Лукойл"
Стенд компании Лукойл - ПРАЙМ, 1920, 14.04.2026
Стенд компании "Лукойл". Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Даничев
ВАШИНГТОН, 14 апр - ПРАЙМ. Власти Соединенных Штатов продлили разрешение на операции с рядом структур "Лукойла" в Болгарии до 29 октября, следует из опубликованной генеральной лицензии американского минфина.
"За исключением случаев, предусмотренных в пункте (b) настоящей генеральной лицензии, все транзакции, запрещенные указом президента 14024, с участием следующих организаций разрешаются до... 29 октября 2026 года", - говорится в документе.
Перечисленные далее организации включают компании Lukoil Bulgaria EOOD, Lukoil Neftochim Burgas JSC, компания по заправке самолетов Lukoil Aviation Bulgaria EOOD и Lukoil Bunker Bulgaria EOOD.
Мировая экономикаЛукойлБОЛГАРИЯСША
 
 
