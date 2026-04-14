https://1prime.ru/20260414/usa-869164546.html

США закроют окно для продажи иранской нефти после 19 апреля, пишут СМИ

2026-04-14T22:22+0300

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/09/860508313_0:179:3001:1867_1920x0_80_0_0_9b4f19ab9b6fb8728e39593594c37f8a.jpg

ВАШИНГТОН, 14 апр – ПРАЙМ. Минфин США намерен прекратить действие временного разрешения на продажу иранской нефти, уже находящейся в море, после 19 апреля, что сделает любые дальнейшие закупки поводом для введения санкций, сообщает корреспондент Fox Business Эдвард Лоуренс. "Министерство финансов США позволит 30-дневному разрешению на продажу иранской нефти, уже находящейся в море, истечь 19 апреля. Это не позволит компаниям и странам покупать иранскую нефть после 19 апреля под угрозой американских санкций", - написал Лоуренс в соцсети X. В конце марта министерство финансов США выдало лицензию на доставку и продажу сырой нефти и нефтепродуктов иранского происхождения, погруженных на суда по состоянию на 20 марта, сроком на один месяц. Информация о планах США закрыть окно для продажи иранской нефти появилась на фоне морской блокады, начатой американскими ВМС 13 апреля в отношении всего морского трафика, входящего и выходящего из иранских портов по обе стороны Ормузского пролива, на который приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ. Вашингтон уверяет, что не связанные с Ираном суда могут свободно следовать через Ормузский пролив, если они не платили за проход Тегерану. Иранские власти о введении платы не объявляли, но говорили о таких планах.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

