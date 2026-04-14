США закроют окно для продажи иранской нефти после 19 апреля, пишут СМИ
2026-04-14T22:22+0300
ВАШИНГТОН, 14 апр – ПРАЙМ. Минфин США намерен прекратить действие временного разрешения на продажу иранской нефти, уже находящейся в море, после 19 апреля, что сделает любые дальнейшие закупки поводом для введения санкций, сообщает корреспондент Fox Business Эдвард Лоуренс. "Министерство финансов США позволит 30-дневному разрешению на продажу иранской нефти, уже находящейся в море, истечь 19 апреля. Это не позволит компаниям и странам покупать иранскую нефть после 19 апреля под угрозой американских санкций", - написал Лоуренс в соцсети X. В конце марта министерство финансов США выдало лицензию на доставку и продажу сырой нефти и нефтепродуктов иранского происхождения, погруженных на суда по состоянию на 20 марта, сроком на один месяц. Информация о планах США закрыть окно для продажи иранской нефти появилась на фоне морской блокады, начатой американскими ВМС 13 апреля в отношении всего морского трафика, входящего и выходящего из иранских портов по обе стороны Ормузского пролива, на который приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ. Вашингтон уверяет, что не связанные с Ираном суда могут свободно следовать через Ормузский пролив, если они не платили за проход Тегерану. Иранские власти о введении платы не объявляли, но говорили о таких планах.
Лоуренс: США закроют временное разрешение на продажу иранской нефти после 19 апреля