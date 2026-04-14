США закроют окно для продажи иранской нефти после 19 апреля, пишут СМИ - 14.04.2026, ПРАЙМ
США закроют окно для продажи иранской нефти после 19 апреля, пишут СМИ
США закроют окно для продажи иранской нефти после 19 апреля, пишут СМИ - 14.04.2026, ПРАЙМ
США закроют окно для продажи иранской нефти после 19 апреля, пишут СМИ
Минфин США намерен прекратить действие временного разрешения на продажу иранской нефти, уже находящейся в море, после 19 апреля, что сделает любые дальнейшие... | 14.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-14T22:22+0300
2026-04-14T22:30+0300
нефть
сша
ормузский пролив
вашингтон
мировая экономика
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/09/860508313_0:179:3001:1867_1920x0_80_0_0_9b4f19ab9b6fb8728e39593594c37f8a.jpg
ВАШИНГТОН, 14 апр – ПРАЙМ. Минфин США намерен прекратить действие временного разрешения на продажу иранской нефти, уже находящейся в море, после 19 апреля, что сделает любые дальнейшие закупки поводом для введения санкций, сообщает корреспондент Fox Business Эдвард Лоуренс. "Министерство финансов США позволит 30-дневному разрешению на продажу иранской нефти, уже находящейся в море, истечь 19 апреля. Это не позволит компаниям и странам покупать иранскую нефть после 19 апреля под угрозой американских санкций", - написал Лоуренс в соцсети X. В конце марта министерство финансов США выдало лицензию на доставку и продажу сырой нефти и нефтепродуктов иранского происхождения, погруженных на суда по состоянию на 20 марта, сроком на один месяц. Информация о планах США закрыть окно для продажи иранской нефти появилась на фоне морской блокады, начатой американскими ВМС 13 апреля в отношении всего морского трафика, входящего и выходящего из иранских портов по обе стороны Ормузского пролива, на который приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ. Вашингтон уверяет, что не связанные с Ираном суда могут свободно следовать через Ормузский пролив, если они не платили за проход Тегерану. Иранские власти о введении платы не объявляли, но говорили о таких планах.
https://1prime.ru/20260414/inflyatsiya-869163774.html
сша
ормузский пролив
вашингтон
нефть, сша, ормузский пролив, вашингтон, мировая экономика
Нефть, США, Ормузский пролив, ВАШИНГТОН, Мировая экономика
22:22 14.04.2026 (обновлено: 22:30 14.04.2026)
 
США закроют окно для продажи иранской нефти после 19 апреля, пишут СМИ

Лоуренс: США закроют временное разрешение на продажу иранской нефти после 19 апреля

ВАШИНГТОН, 14 апр – ПРАЙМ. Минфин США намерен прекратить действие временного разрешения на продажу иранской нефти, уже находящейся в море, после 19 апреля, что сделает любые дальнейшие закупки поводом для введения санкций, сообщает корреспондент Fox Business Эдвард Лоуренс.
"Министерство финансов США позволит 30-дневному разрешению на продажу иранской нефти, уже находящейся в море, истечь 19 апреля. Это не позволит компаниям и странам покупать иранскую нефть после 19 апреля под угрозой американских санкций", - написал Лоуренс в соцсети X.
В конце марта министерство финансов США выдало лицензию на доставку и продажу сырой нефти и нефтепродуктов иранского происхождения, погруженных на суда по состоянию на 20 марта, сроком на один месяц.
Информация о планах США закрыть окно для продажи иранской нефти появилась на фоне морской блокады, начатой американскими ВМС 13 апреля в отношении всего морского трафика, входящего и выходящего из иранских портов по обе стороны Ормузского пролива, на который приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.
Вашингтон уверяет, что не связанные с Ираном суда могут свободно следовать через Ормузский пролив, если они не платили за проход Тегерану. Иранские власти о введении платы не объявляли, но говорили о таких планах.
Доллары США - ПРАЙМ, 1920, 14.04.2026
В крупнейших странах в марте инфляция рекордно с 2022 года ускорилась
21:27
 
НефтьСШАОрмузский проливВАШИНГТОНМировая экономика
 
 
