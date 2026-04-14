Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Венесуэла и Chevron подписали ряд соглашений - 14.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20260414/venesuela-869138710.html
Венесуэла и Chevron подписали ряд соглашений
Правительство Венесуэлы и американская нефтяная компания Chevron подписали ряд соглашений о развитии совместных проектов в нефтяной отрасли, сообщила... | 14.04.2026, ПРАЙМ
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869138710.jpg?1776116336
венесуэла
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МЕХИКО, 14 апр - ПРАЙМ. Правительство Венесуэлы и американская нефтяная компания Chevron подписали ряд соглашений о развитии совместных проектов в нефтяной отрасли, сообщила уполномоченный президент страны Делси Родригес.
"Подписание этого соглашения позволит добиться значительного прогресса в наращивании добычи", - заявила Родригес в ходе церемонии во дворце Мирафлорес, которую показал телеканал Telesur.
По её словам, речь идёт об обмене активами, в рамках которого лицензия на газовое месторождение будет обменяна на нефтяной блок Айякучо-8, который войдёт в структуру совместного с государственной PDVSA предприятия Petropiar. Ожидается, что это усилит позиции сторон в нефтеносном поясе Ориноко и позволит увеличить добычу.
Представители Chevron, в свою очередь, подчеркнули, что соглашение открывает новый этап сотрудничества с Венесуэлой.
"Этот обмен активами - первый шаг на новом этапе, который укрепляет наши позиции и дисциплину в управлении капиталом", - заявил на церемонии представитель компании.
Он добавил, что Chevron увеличивает свою долю в другом совместном проекте - Petroindependencia - до 49%, а также в целом расширяет участие в проектах в стране.
В ходе мероприятия стороны отметили более чем вековое присутствие компании в Венесуэле и выразили готовность продолжать сотрудничество. Родригес подчеркнула, что доходы от увеличения добычи должны идти на благо населения страны.
Глава государства вновь призвала к снятию санкций с Венесуэлы, указав, что это необходимо для обеспечения правовой определённости и привлечения инвестиций в энергетический сектор.
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала