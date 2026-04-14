https://1prime.ru/20260414/venesuela-869138710.html
Венесуэла и Chevron подписали ряд соглашений
2026-04-14T00:38+0300
нефть
энергетика
экономика
венесуэла
chevron
pdvsa
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869138710.jpg?1776116336
МЕХИКО, 14 апр - ПРАЙМ. Правительство Венесуэлы и американская нефтяная компания Chevron подписали ряд соглашений о развитии совместных проектов в нефтяной отрасли, сообщила уполномоченный президент страны Делси Родригес.
"Подписание этого соглашения позволит добиться значительного прогресса в наращивании добычи", - заявила Родригес в ходе церемонии во дворце Мирафлорес, которую показал телеканал Telesur.
По её словам, речь идёт об обмене активами, в рамках которого лицензия на газовое месторождение будет обменяна на нефтяной блок Айякучо-8, который войдёт в структуру совместного с государственной PDVSA предприятия Petropiar. Ожидается, что это усилит позиции сторон в нефтеносном поясе Ориноко и позволит увеличить добычу.
Представители Chevron, в свою очередь, подчеркнули, что соглашение открывает новый этап сотрудничества с Венесуэлой.
"Этот обмен активами - первый шаг на новом этапе, который укрепляет наши позиции и дисциплину в управлении капиталом", - заявил на церемонии представитель компании.
Он добавил, что Chevron увеличивает свою долю в другом совместном проекте - Petroindependencia - до 49%, а также в целом расширяет участие в проектах в стране.
В ходе мероприятия стороны отметили более чем вековое присутствие компании в Венесуэле и выразили готовность продолжать сотрудничество. Родригес подчеркнула, что доходы от увеличения добычи должны идти на благо населения страны.
Глава государства вновь призвала к снятию санкций с Венесуэлы, указав, что это необходимо для обеспечения правовой определённости и привлечения инвестиций в энергетический сектор.
венесуэла
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
