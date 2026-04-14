Венесуэла и Chevron подписали ряд соглашений

Правительство Венесуэлы и американская нефтяная компания Chevron подписали ряд соглашений о развитии совместных проектов в нефтяной отрасли, сообщила... | 14.04.2026, ПРАЙМ

МЕХИКО, 14 апр - ПРАЙМ. Правительство Венесуэлы и американская нефтяная компания Chevron подписали ряд соглашений о развитии совместных проектов в нефтяной отрасли, сообщила уполномоченный президент страны Делси Родригес. "Подписание этого соглашения позволит добиться значительного прогресса в наращивании добычи", - заявила Родригес в ходе церемонии во дворце Мирафлорес, которую показал телеканал Telesur. По её словам, речь идёт об обмене активами, в рамках которого лицензия на газовое месторождение будет обменяна на нефтяной блок Айякучо-8, который войдёт в структуру совместного с государственной PDVSA предприятия Petropiar. Ожидается, что это усилит позиции сторон в нефтеносном поясе Ориноко и позволит увеличить добычу. Представители Chevron, в свою очередь, подчеркнули, что соглашение открывает новый этап сотрудничества с Венесуэлой. "Этот обмен активами - первый шаг на новом этапе, который укрепляет наши позиции и дисциплину в управлении капиталом", - заявил на церемонии представитель компании. Он добавил, что Chevron увеличивает свою долю в другом совместном проекте - Petroindependencia - до 49%, а также в целом расширяет участие в проектах в стране. В ходе мероприятия стороны отметили более чем вековое присутствие компании в Венесуэле и выразили готовность продолжать сотрудничество. Родригес подчеркнула, что доходы от увеличения добычи должны идти на благо населения страны. Глава государства вновь призвала к снятию санкций с Венесуэлы, указав, что это необходимо для обеспечения правовой определённости и привлечения инвестиций в энергетический сектор.

