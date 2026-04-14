ВСУ ударили по объекту энергоинфраструктуры в Запорожской области
ВСУ ударили по объекту энергоинфраструктуры в Запорожской области - 14.04.2026, ПРАЙМ
ВСУ ударили по объекту энергоинфраструктуры в Запорожской области
ВСУ ударили по объекту энергетической инфраструктуры в южной части Запорожской области, повреждение оборудования в результате атаки привело к отключению... | 14.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-14T23:21+0300
2026-04-14T23:21+0300
2026-04-14T23:21+0300
МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. ВСУ ударили по объекту энергетической инфраструктуры в южной части Запорожской области, повреждение оборудования в результате атаки привело к отключению электроэнергии, сообщил губернатор Евгений Балицкий. "️Противник совершил очередной удар по объекту энергетической инфраструктуры в южной части Запорожской области. Зафиксировано повреждение оборудования, что привело к очередному отключению электроснабжения", - написал Балицкий на платформе Max. Губернатор уточнил, что сейчас оперативные службы работают над уничтожением БПЛА ВСУ, задействованы все силы для минимизации последствий ударов и попыток атак. "Высокая дроновая активность сохраняется", - добавил Балицкий.
https://1prime.ru/20260414/bolnitsa-869160964.html
запорожская область
запорожская область, всу
Спецоперация на Украине, Запорожская область, ВСУ
ВСУ ударили по объекту энергоинфраструктуры в Запорожской области
ВСУ ударили по объекту энергоинфраструктуры на юге Запорожской области