ВСУ ударили по объекту энергоинфраструктуры в Запорожской области

2026-04-14T23:21+0300

МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. ВСУ ударили по объекту энергетической инфраструктуры в южной части Запорожской области, повреждение оборудования в результате атаки привело к отключению электроэнергии, сообщил губернатор Евгений Балицкий. "️Противник совершил очередной удар по объекту энергетической инфраструктуры в южной части Запорожской области. Зафиксировано повреждение оборудования, что привело к очередному отключению электроснабжения", - написал Балицкий на платформе Max. Губернатор уточнил, что сейчас оперативные службы работают над уничтожением БПЛА ВСУ, задействованы все силы для минимизации последствий ударов и попыток атак. "Высокая дроновая активность сохраняется", - добавил Балицкий.

