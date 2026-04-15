Бензин в США продолжает дешеветь из-за надежд на мир на Ближнем Востоке

Цены на бензин в США продолжают незначительно падать на фоне надежд на мирное урегулирование на Ближнем Востоке, выяснило во вторник РИА Новости, изучив данные... | 15.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-15T20:15+0300

ВАШИНГТОН, 15 апр - ПРАЙМ. Цены на бензин в США продолжают незначительно падать на фоне надежд на мирное урегулирование на Ближнем Востоке, выяснило во вторник РИА Новости, изучив данные Американской автомобильной ассоциации. Средняя цена галлона самой распространенной категории Regular (аналог российского А-92) за сутки понизилась на цент. Теперь она составляет 4,108 доллара за галлон (3,8 литра) или 81,32 рубля за литр. В тоже время, топливо более дорогих марок подешевело менее, чем на полцента. В частности, бензин премиальной марки теперь стоит 4,986 доллара за галлон или около 98,7 рубля за литр. Лидером остается Калифорния, где галлон бензина стоит 5,878 доллара. За ней "тянутся" Гавайи и штат Вашингтон, где цена значительно превышает 5 долларов. Немного не дотягивают до этой отметки Орегон, Невада, Аризона и Аляска. Автомобилисты Оклахомы столкнулись с незначительным повышением цены, но они всё равно платят меньше всех в стране - 3,444 доллара за галлон (около 68,2 рубля за литр). Иран и США 11 апреля начали переговоры в Исламабаде после того, как президент Дональд Трамп в ночь на 8 апреля заявил о достижении соглашения с Тегераном о прекращении огня на две недели. Но уже утром 12 апреля возглавлявший американскую делегацию вице-президент Джей Ди Вэнс сообщил, что стороны не смогли прийти к соглашению. ВМС США начали 13 апреля блокаду всего морского трафика, входящего и выходящего из иранских портов по обе стороны Ормузского пролива, на который приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ. Вашингтон уверяет, что не связанные с Ираном суда могут свободно следовать через Ормузский пролив, если они не платили за проход Тегерану. Иранские власти о введении платы не объявляли, но говорили о таких планах.

https://1prime.ru/20260415/neft-869190785.html

