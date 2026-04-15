Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Бессент допустил введение вторичных санкций за покупку иранской нефти - 15.04.2026, ПРАЙМ
Бессент допустил введение вторичных санкций за покупку иранской нефти
Соединенные Штаты могут ввести вторичные санкции против государств, занимающихся закупкой иранской нефти, заявил глава американского минфина Скотт Бессент. | 15.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-15T22:34+0300
ВАШИНГТОН, 15 апр - ПРАЙМ. Соединенные Штаты могут ввести вторичные санкции против государств, занимающихся закупкой иранской нефти, заявил глава американского минфина Скотт Бессент. "Мы сказали компаниям, мы сказали странам, что (в случае - ред.) если вы покупаете иранскую нефть... то мы готовы применить вторичные санкции, что является очень суровой мерой", - сказал министр на брифинге в Белом доме.
22:34 15.04.2026
 
Бессент допустил введение вторичных санкций за покупку иранской нефти

"Мы сказали компаниям, мы сказали странам, что (в случае - ред.) если вы покупаете иранскую нефть... то мы готовы применить вторичные санкции, что является очень суровой мерой", - сказал министр на брифинге в Белом доме.
 
