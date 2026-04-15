Спрос на нефть возвращает Россию в число ключевых игроков, считает Дмитриев
2026-04-15T14:09+0300
МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Огромный спрос на российскую нефть возвращает Россию в число ключевых игроков рынка, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. "Огромный спрос на российскую нефть возвращает Россию в число ключевых игроков в качестве обязательного элемента в энергетических портфелях", - написал Дмитриев в соцсети X. Глава РФПИ отметил, что стоимость российской нефть марки Urals сейчас составляет 120 долларов за баррель, она поднялась на 20% менее чем за неделю и вдвое превышает цену в 59 долларов, заложенную в российском бюджете.
https://1prime.ru/20260414/usa-869164546.html
